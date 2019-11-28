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Ці продукти допоможуть швидко зігрітися взимку

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Віддайте перевагу цим продуктам узимку - фото 1
Віддайте перевагу цим продуктам узимку

Дієтологи назвали перелік продуктів і напоїв, які прекрасно зігрівають у холодну пору року. Візьміть до уваги, аби вас не лякав жоден мороз!

За словами медиків для зігрівання чудово підійдуть солодкий гарячий чай або теплий морс. Також під час холодів необхідно відмовитися від вживання алкогольних напоїв.

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Як відомо, будь-який алкоголь розширює судини, що призводить до втрати тепла в організмі. Також фахівці рекомендують віддавати перевагу кондитерським виробам і всіляким кашам. Саме у них міститься велика кількість вуглеводів. При цьому ці продукти легко засвоюються організмом. Головне – не зловживати і знати міру.

Віддайте перевагу теплому солодкому чаю - фото 370857
Віддайте перевагу теплому солодкому чаю

Раніше фахівці розповіли, як можна зміцнити імунітет за допомогою харчування. Для цього необхідно забезпечити організм вітамінами і не допускати їх дефіциту. Особливо, це стосується вітаміну С. Тому якомога більше вживайте квашеної капусти та болгарського перцю. Саме в них міститься величезна кількість цього вітаміну.

Крім цього, не забувайте про продукти, багаті на бета-каротин. Це всі овочі яскравого кольору. Прекрасно зміцнює імунітет вітамін Е. Його багато в горіхах, хлібі з висівками, рослинних оліях, а також авокадо.

Дуже корисний цинк, який міститься в горіхах і морепродуктах. Ні в якому разі не можна забувати про продукти багаті на білок. Саме білок бере активну участь у побудові імуноглобулінів. Ним багата яловичина, телятина, риба, біле м'ясо птиці, а також кролик.

Дотримуючись наших порад ви зможете зарядити свій організм енергією, поповнити запас вітамінів і мінералів, корисних нутрієнтів і зміцнити свій імунітет у холодну пору року.

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Джерело: Mens Life
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