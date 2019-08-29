Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України: біографія нового глави Кабміну

Верховна Рада підтримала кандидатуру Олексія Гончарука на посаду нового прем'єр-міністра України, тож саме він очолить Кабінет міністрів. Розповідаємо, хто це такий – до вашої уваги біографія та головні факти про главу уряду.

Володимир Зеленський запропонував на посаду прем'єр-міністра члена своєї команди Олексія Гончарука, який з червня 2019 працює заступником голови Офісу президента з економічних питань.

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Верховна Рада підтримала цю кандидатуру та обрала нового очільника Кабінету міністрів. Знайомтесь!

Хто такий Олексій Гончарук. Це – юрист, адвокат, магістр державного управління. З вересня 2015 року очолює Офіс ефективного регулювання (BRDO). Був радником першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі. Тепер 34-річний Гончарук став наймолодшим прем'єр-міністром в історії України​.

Біографія нового прем'єра Олексія Гончарука

Дата народження: 7 липня 1984 (35 років)

7 липня 1984 (35 років) Рідне місто: Городня, Чернігівська область

Городня, Чернігівська область Освіта: Міжрегіональна Академія Управління персоналом, Національна академія державного управління при Президентові України, Аспен Інститут Київ, Києво-Могилянська бізнес-школа. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Доцент кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. Володимира Великого

Олексій перейняв зацікавленість політикою у батька, який свого часу працював в обласному комітеті Соціал-демократичної партії України на чолі з Віктором Медведчуком. На виборах 2002 Валерій Гончарук балотувався у Раду, але мандат так і не отримав.

Сам Олексій отримав юридичну освіту. Уже під час навчання в Інституті права Міжрегіональної академії управління персоналом Гончарук став молодшим юристом у ТОВ "Городнянський завод продтоварів". З 2005 по 2008 рік він працював в інвестиційній компанії PRIOR-Invest, де очолював юридичний відділ.

У 2008 році Олексій Гончарук став арбітражним керуючим, тобто брав участь у справах про банкрутство як незалежний розпорядник майна, арбітр між кредитором і боржником. Тоді ж він став співзасновником юридичної фірми "Constructive Lawyers". У 2009-му очолив громадську організацію "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам".

У 2014 році Гончарук спробував свої сили в політиці. На виборах до Верховної Ради він очолив список партії "Сила людей", яка отримала тільки 0,1% голосів. Незабаром він став радником міністра екології Ігоря Шевченка. У 2015 році Олексій Гончарук виграв конкурс на керівника аналітичного центру BRDO – Офісу ефективного регулювання, що займається спрощенням системи держрегулювання у відносинах держави і бізнесу.

Гончарук планував податись у політику. Наприкінці 2018 року він разом зі чинним главою митниці Максимом Нефьодовим, депутатом Київради Сергієм Гусовським та директором "Українського інституту майбутнього" Віктором Андрусівим створив рух "Люди важливі", який мав стати політичною партією. Але дочасні парламентські вибори змінили всі плани.

Після президентських виборів Олексій Гончарук долучився до команди Володимира Зеленського та став заступником голови Офісу Президента. 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики.

29 серпня Зеленський вніс у Раду подання про призначення Гончарука прем'єр-міністром України. Народні депутати підтримали кандидатуру нового глави уряду.

Андрій Богдан, Володимир Зеленський і Олексій Гончарук

Згідно з Конституцією, прем'єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності уряду, схваленої Верховною Радою України, забезпечення реалізації державної внутрішньої і зовнішньої політики; спрямовує і координує діяльність Першого віце-прем'єр-міністра і віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Повноваження прем'єр-міністра України:

веде переговори і підписує в установленому порядку міжнародні договори України;

організовує роботу з формування і реалізації державної економічної та фінансової політики, а також в межах своїх повноважень політики з питань оборони, юстиції, правоохоронної діяльності та євроатлантичної інтеграції України;

очолює урядові комітети, здійснює керівництво відповідними консультативними і дорадчими органами (комісіями, радами тощо);

організовує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з формування і реалізації державної регіональної політики, проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформ, реформування системи державної служби.

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