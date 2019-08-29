Шоумени і спортсмени у Верховній Раді: фото новоспечених зіркових нардепів

29 серпня проходить перше урочисте засідання Верховної Ради IX скликання. Новообрані народні депутати склали присягу на вірність України та вже за лічені години почнуть розглядати законопроекти. Дивіться, як почуваються у парламенті зірки та спортсмени, які отримали мандат.

Верховна Рада IX скликання унікальна за своїм складом, адже вперше до парламенту потрапила така велика кількість нових облич. Серед них – відомі шоумени та спортсмени, які отримали мандат на парламентських виборах 2019.

ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?

Новоспечені політики діляться своїми враженнями та, звісно, фотографіями зі свого першого робочого дня. Дивіться, що вони публікують!

"Українці! Покажіть це фото усім, хто наполегливо стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні!" – написав депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк. Своє фото борець греко-римського стилю супроводив хештегом #першийтемношкірий.

Гуморист і шоумен Юрій Корявченков (Юзик) поповнив десант Кварталу 95 у Верховній Раді. "Присягаю на вірність Україні. Відтепер офіційно я – народний депутат від 33 одномандатного округу. І чітко розумію, що працювати на благо українського народу – наша головна мета", – наголосив "слугонародівець".

Ведучий та гуморист Олександр Скічко, який балотувався по мажоритарці від партії "Слуга народу", похвалився в Instagram знімком свого нового робочого місця.

В Stories він також опублікував селфі з колегами.

Ведучий та ресторатор Микола Тищенко, який виграв округ у Святошинському районі столиці, на перше засідання Верховної Ради прийшов із травмованою рукою. Сподіваємося, це не завадить депутатові від "Слуги народу" тиснути на кнопки і голосувати за закони.

Арт-куратор і художник Гео Лерос, який здобув мандат за списком "Слуги народу", побажав собі "Ні пуху" та виклав фото свого робочого місця.

29-річний засновник студії "Мамахохотала" Роман Грищук теж пройшов у парламент зі "Слугою народу". Нардеп уже склав присягу на вірність Україні та готовий працювати.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук виглядає на фото дуже зосередженим.

Вакарчук у Раді / Фото: Rostyk Labenskyi

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" був нардепом в 2007-му, але через рік роботи склав повноваження.

Співачка і педагог Софія Федина, яка стала нардепкою за списком "Європейської Солідарності", уже розпочала роботу в Раді.

Читайте також: Результати виборів у Верховну Раду 2019