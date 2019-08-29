Верховна Рада онлайн: трансляція першого засідання парламенту 9 скликання

Верховна Рада XI скликання офіційно розпочала свою роботу. 29 серпня народні депутати зібрались на своє перше засідання. Після складення присяги на вірність Україні парламентарії голосуватимуть за кадрові призначення та нові законопроекти. До вашої уваги онлайн трансляція з ВР!

За результатами парламентських виборів, у Верховну Раду XI скликання потрапили 424 нардепи, серед них 254 представники від партії "Слуга народу"; 43 від "Опозиційної платформи – За життя"; 26 від "Батьківщини"; 25 від "Європейської солідарності"; 20 від "Голосу"; 6 від "Опозиційного блоку"; по 1 від партій "Самопоміч", "Єдиний центр", "Свобода", "Біла церква разом"; ще 46 – самовисуванці.

ВЕРХОВНА РАДА 9 СКЛИКАННЯ ОНЛАЙН:

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Нардепи склали присягу на вірність Україні, і вже о 13:00 перше пленарне засідання парламенту продовжиться. Народних обранців чекає насичений робочий день та, можливо, ніч, адже на порядку денному – низка кадрових призначень та законопроектів. Як очікується, уже сьогодні депутати оберуть нового прем'єр-міністра і міністрів; сформують парламентські комітети; проголосують за нового спікера і його заступників. Також Рада розгляне приблизно 100 законів.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЗАСІДАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 29-08-2019:

На першому засідання ВР присутній президент України Володимир Зеленський, а також його попередники: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Усім депутатами вже роздали пакунки із законами та блокнотами, тож вони готові до роботи.

Пакет нардепа Верховної Ради 9 скликання pic.twitter.com/vZnzyBqZaf — Українська правда (@ukrpravda_news) August 29, 2019

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