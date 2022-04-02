Окупанти відкрили у Білорусі ринок, де продають награбоване в Україні

Ні для кого не є секретом той факт, що росіяни – країна вбивць та злодіїв. Але ми навіть уявити собі не могли, що окупанти просто неба продаватимуть те, що вони награбували під час війни в Україні.

Про це у своєму фейсбуці розповіло Головне управління розвідки. Воно зазначило, що імпровізований ринок відкрили у Білорусі.

Варте уваги: Буча під контролем України: Дмитро Комаров показав, яким стало місто після окупантів

Так, окупанти продають награбоване у місті Наровля. Там російські найманці облаштували спеціалізований ринок. В "асортименті" ринку мародерів: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика та інше.

Усі ці речі російські військові крали у мирних мешканців, магазинах, а також на складах.

Але це ще не все. Найманці намагаються обміняти поцуплену валюту – долари та євро. Оскільки в країні існують внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси не надто охоче погоджуються міняти валюту. Окупантам вони пропонують робити це у банках. Але росіяни цього робити не поспішають, адже їм заборонило командування.

ГУР підкреслює, що окупанти централізовано постачають нові партії мародерського "товару". Відомо, що з міста Буринь на Сумщині до державного кордону їдуть вантажівки з накраденим майном. Мовиться як про промислові товари, так і про речі домашнього вжитку.

І ще одне. У місті Мозир, що на Білорусі, скупчуються КАМАЗи російських військових. З них солдати вивантажують пакунки з речами, які накрали в Україні. Увесь награбований крам відправляють до Росії за допомогою служби експрес-доставки СДЕК.

Читайте також: Показував усьому світу правду: потужні фото з війни в Україні від Макса Левіна