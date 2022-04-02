Буча під контролем України: Дмитро Комаров показав, яким стало місто після окупантів

Мандрівник і журналіст Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає місто Буча, що під Києвом. Відразу ж зауважимо, що видовище моторошне, а від почутого мороз іде по шкірі.

2 квітня Дмитро Комаров побував у Бучі. Він показав, як зараз виглядає місто та розповів про звірства, які скоювали російські найманці.

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У Бучі заміновано безліч об'єктів

Дмитро Комаров показав, як окупанти входили до будинків крізь вікна. А все тому, що вхідні двері вони замінували. Також розтяжки залишили на дитячих майданчиках. Одна з арок між будинками заблокована автомобілем. Імовірно, її теж замінували.

Бідні люди. Ми бачили на дорогах просто надзвичайну кількість мирних мешканців, які були мертвими. Молоді, старші. Це сльози і біль, – наголошує Комаров.

Дмитро Комаров показав Бучу після звільнення від окупантів:

Він додав, що у місті немає російських найманців. Зараз тут відбувається зачистка. У Бучі працюють сапери, адже окупанти замінували безліч об'єктів.

Дмитро Комаров додав, що бачив людей зі зв'язаними руками та простреленими головами. Українські військові розповідають, що найманці винищували чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони хотіли прибрати усіх, хто може чинити їм опір.

Самі ж окупанти заселялися у помешкання мирних містян. Там вони жили й облаштовували спостережні пункти.

Попри те, що Буча звільнена від окупантів, повертатися до міста надзвичайно небезпечно. Тож місцева влада рекомендує наразі утриматися від цього й очікувати повідомлень, коли в місті буде безпечно.

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