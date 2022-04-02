Показував усьому світу правду: потужні фото з війни в Україні від Макса Левіна

Фотограф і документаліст Макс Левін відомий на весь світ. Протягом останнього місяця він знімав війну, яку проти України розв'язала Росія.

На жаль, 1 квітня правоохоронці виявили тіло Макса Левіна. Він загинув внаслідок російської агресії проти України. Тому ми вирішили зібрати для вас найкращі світлини, які він зробив від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Макс Левін зробив тисячі потужних фото з війни

Він фільмував не лише наших бійців, а й злочини, які чинили російські найманці. Також він був присутній під час евакуації людей з Ірпеня. Ці кадри точно облетіли весь світ.

Та й узагалі кожне фото, яке зробив Макс Левін з війни в Україні, потужне та пронизане болем і переживаннями. Емоціями, які зараз переживають українці. А ще на світлинах можна побачити усмішки та щасливі обличчя. Все тому, що наш народ незламний. І ми дуже вдячні Максу Левіну, що він ризикував власним життям, щоб весь світ дізнався правду. Решту фото, зроблених під час війни, можна подивитися за цим посиланням.

Ви можете допомогти рідним Максима Левіна. Для цього залишаємо реквізити карток:

Монобанк: 4441114420335646 — Зоряна Стельмах

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У Макса Левіна залишилися дружина та четверо діток. Редакція Радіо MAXIMUM щиро співчуває рідним загиблого та висловлює подяку за те, що він зробив для України в ці непрості часи!

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