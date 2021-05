Офіційно представлено гімн Євро-2020: слухайте крутий сингл від рокерів U2

Нідерландський діджей Мартін Гарікс представив сингл для чемпіонату Європи з футболу-2020 року, який відбудеться цього літа. Пісня створена разом з Боно і Еджем.

Відомий нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гарікс представив офіційний гімн чемпіонату Європи з футболу-2020.

І ще: ТОП-10 найкращих артистів десятиліття за версією Billboard: хто очолив рейтинг

Сингл для футбольного свята називається "We Are The People" ("Ми люди") і був записаний разом з Боно і Еджем, учасниками популярного рок-гурту U2. Автори пісні представили й офіційне відео.

Євро-2020 перенесли на рік через пандемію коронавірусної інфекції. При цьому в УЄФА вирішили не міняти назву турніру.

Слухайте також: Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня