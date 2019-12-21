Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10

У компанії Xiaomi є як затяті фанати, так і ті, хто вважає цей бренд справжнім дном. Утім, мусимо зізнатися, що смартфони китайців не залишають нікого байдужими. Цього разу ми поговоримо про Mi Note 10 – перший смартфон з пентакамерою. Чи такий він крутий, як кажуть, – спробуймо розібратися!

Передовсім почнемо з того, що ж це за звір такий той Xiaomi Mi Note 10. Багато оглядачів називають його флагманським смартфоном, але це не зовсім так. Єдине, що є у ньому топового – ціна. Так, наразі він найдорожчий телефон Xiaomi, і просять за нього від 13 999 гривень. Власне, це один із нюансів, адже ми звикли, що за такі гроші китайці нам влаштовують справжнє свято: топове "залізо", трендові камери, крутий комплект і преміальний гаджет. Чи отримали ми це у Mi Note 10 – розбираємось!

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Поринемо трішки в екскурс моделями Mi Note. Сама лінійка налічувала три смартфони до цього року: Mi Note, Mi Note 2 та Mi Note 3. Останній став справжньою несподіванкою, адже він став першим "ноутом", який отримав не топову начинку, а трішки простішу, аби не конкурувати з флагманським рішенням, яке представили Xiaomi. Mi Note 10 пішов тим же шляхом. Але про все по черзі!

Xiaomi Mi Note 10 тішить преміальними матеріалами

Попри те, що смартфон коштує багато (якщо враховувати, що це Xiaomi), його комплект поставки такий же, як у бюджетних і середніх по "палаті" смартфонів. Навіть той же чохол міг би бути з кращих матеріалів, а то виникає така думка, що на тобі намагалися максимально зекономити. Однак, тішить блок живлення на 30 Вт. Він дозволяє надзвичайно швидко зарядити гаджет.

Комплект поставки:

смартфон

силіконовий чохол

кабель USB

блок живлення

скріпка для виймання SIM

Зовнішній вигляд

Дизайн – одна з головних особливостей Xiaomi Mi Note 10. По-перше, перед нами майже безрамковий екран з акуратним вирізом-краплею під фронтальну камеру. Власне, він і привертає вашу увагу на початку. А особливість цього екрана одна – він вигнутий. Це може як шалено сподобатися потенційному користувачу, так і відштовхнути його, але про цей пункт ми поговоримо трішки пізніше.

Сам же корпус смартфона – традиційний уже сендвіч зі скла та металу. Відтак, рекомендуємо використовувати комплектний чохол, аби не було надмірних переживань, пов'язаних із цілісністю гаджета.

На верхній його грані на нас очікує мікрофон шумозаглушення, а також інфрачервоний порт для керування технікою; справа качелька гучності та кнопка живлення, а під ними криється слот для двох SIM-карт. Розширити пам'ять у смартфоні не вийде, тож перед його покупкою зважте усі "за" і "проти", аби вибрати оптимальну кількість пам'яті. Тішить те, що мінімалка – 128 ГБ.

ІЧ-порт залишили

Знизу усе теж доволі традиційно: динамік (його дуже легко прикрити рукою через розташування), мікрофон, вхід Type-C, а також 3,5-міліметровий роз'єм. Так, на нього місце знайшлось. Ліва грань залишилась без жодного елемента керування.

Тішить, що є 3,5-мм аудіороз'єм

Права грань традиційно з качелькою гучності та кнопкою живлення

На задній панелі розташувалася гордість смартфона – відразу п'ять модулів камери, а також спалах. Логотип скромно криється у кутку.

Позаду на нас дивляться п'ять модулів основної камери

Якщо говорити про габарити, то перед нами доволі важкий смартфон. Його приємно тримати у руках, але без тактильного "тесту" купувати пристрій ми б не рекомендували.

Габарити Mi Note 10: 157.8 x 74.2 x 9.7 мм. А вага його складає пристойні 208 грамів.

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Екран Mi Note 10

Одна з родзинок смартфона – його безрамковий вигнутий екран. Матриця, як і личить такого типу пристроям, AMOLED. Роздільна здатність без мудрувань: 1080 х 2340 пікселів (398 ppi). Сам же екран витягнутий по всіх канонах 2019 року – 19,5: 9. Він може похизуватися максимальною яскравістю у 600 ніт (на сонці все буде видно), покриттям DCI-P3, а також підтримкою HDR10. Також користувачам доступний Always-on display. Захищена уся ця краса за допомогою Corning Gorilla Glass 5.

Стосовно самого рішення вигнути екран, то воно не нове: у 2016 році таким же був Mi Note 2, і він, до слова, теж коштував шалених на той час грошей, якщо враховувати, що то нікому не відоме Xiaomi.

Порівняння Mi Note 10 та Mi Note 2

Які ж враження від екрана? Та, в цілому, позитивні. Він яскравий, насичений, вигнуті грані не створюють дискомфорту. Винятком є набір тексту: клавіші, які на межі можуть набиратися трішки гірше, і з цим треба рахуватися. Або бодай затестити цей момент перед покупкою. Також можуть бісити заломи на гранях, де екран вигинається. На білому фоні чітко видно, що картинка йде в синьо-зелені тони. Тож, якщо ви багато читаєте на смартфоні – екран Mi Note 10 може створювати неабиякий дискомфорт. Врахуйте це теж.

Екран Mi Note 10 тішить безкінечною контрастністю та насиченістю

Та й узагалі, конкретно цю модель ми рекомендуємо потримати в руках, аби зрозуміти, чи зручно буде нею користуватися. Втім, попереджаємо відразу, що він буде зачаровувати та бісити і навпаки протягом перших п'яти хвилин знайомства.

Продуктивність смартфона

Цей пункт надзвичайно розлютив фанатів компанії Xiaomi, адже Mi Note 10 не може похизуватися топовим "залізом". На його борту стоїть скромний Snapdragon 730G, в якому G означає, що він адаптований під мобільний геймінг.

Що ж ми маємо на паперах? Перед нами 2 продуктивні ядра з тактовою частотою 2,2 ГГц, а також чотири енергоефективні на 1,8 ГГц. За графіку відповідає теж середнячок – Adreno 618.

Результати популярних бенчмарків:

Чому ж вибрали саме такий процесор? По-перше, аби зекономити. Уявіть, скільки б міг коштувати гаджет, якби в ньому був, до прикладу, Snapdragon 855. По-друге, для енергоефективності. "залізо" побудоване за 8-нанометровим техпроцесом, що дозволяє користувачеві рідше замислюватися про зарядку свого улюбленого гаджета. Ну і, по-третє, виробник заявляє, що саме 730G ідеально підтримує роботу з камерою на 108 Мп. Утім, не все так однозначно.

Якщо при повсякденному використанні смартфон літає, то саме під час зйомки він задумується. Іноді й не на одну секунду, але про це пізніше. Що ж стосується мобільного геймінгу, то нарікати тут немає на що. Смартфон без проблем справляється з усіма сучасними іграми, і робитиме це ще щонайменше два роки.

Камери Xiaomi Mi Note 10

Ми нарешті перейшли до справжньої killer-фічі цього смартфона – камер Xiaomi Mi Note 10. Модулів основної камери у цьому гаджеті відразу п'ять. Причому, три з них пристойно виступають з корпуса, тож захисний чохол однозначно знадобиться. А тепер розберімось, чим же вони круті, і чи потрібні насправді.

108 Мп (7 лінз) з діафрагмою f/1.7 на 25 мм, розмір сенсора 1/1.33", лазерний автофокус і оптична стабілізація;

(7 лінз) з діафрагмою f/1.7 на 25 мм, розмір сенсора 1/1.33", лазерний автофокус і оптична стабілізація; 12 Мп телевик на 50 мм з f/2.0 і підтримкою технології Dual Pixel;

телевик на 50 мм з f/2.0 і підтримкою технології Dual Pixel; 5 Мп (програмно підняті до 8 Мп) з f/2.0, лазерним фокусуванням і оптичною стабілізацією з 5-кратним зумом;

(програмно підняті до 8 Мп) з f/2.0, лазерним фокусуванням і оптичною стабілізацією з 5-кратним зумом; 20 Мп ультраширококутний з діафрагмою f/2.2, а також лазерним автофокусом;

ультраширококутний з діафрагмою f/2.2, а також лазерним автофокусом; 2 Мп макромодуль з f/2.4.

Що ж ми маємо насправді? По ділу у нас є 108-мегапіксельна камера, яка за замовчуванням знімає у режимі 27 Мп (чотири пікселі об'єднуються в один). Сама ж зйомка на 108 Мп – справа непроста, адже процесору відверто складно дається обробка кадра: він це може робити до 15 секунд, якщо не більше. Та й самі фото на 108 Мп "важать" по 16 і більше мегабайтів, що трішки кепсько, враховуючи, що максимум пам'яті у Mi Note 10 – 256 ГБ.

Звичайно ж, світлини, зроблені на 108-мегапіксельну камеру просто вражають своєю деталізацією. Та й інакше бути не могло. Засмучує лише один момент: картинка втрачає у різкості на краях. Це свідчить про те, що на оптиці у Xiaomi добряче зекономили.

Фото, зняті на 108-мегапіксельну камеру:

Телеоб'єктиви у Mi Note 10 теж не надто вражають. Так, світлини деталізовані, але не можна назвати їх еталонними. До прикладу, при 5-кратному зумі картинка перетворюється на кашу. Тож у нас виникає сумнів, що DxOMark чесно виконав свою роботу.

Ультраширококутний модуль тішить наявністю автофокусу. Натомість йому бракує динамічного діапазону, через що світлини виглядають недостатньо ефектно. Втім, виправити це можна за допомогою постобробки.

Приклади фото:

Модуль для макро – узагалі спірне рішення. Кому і для чого він потрібен – риторичні питання, на які, мабуть, і у Xiaomi немає відповідей. Його ми віднесли до категорії забавок на один-два рази. Втім, якщо ви дуже часто фотографуєте об'єкти з надзвичайно близької відстані – для вас наявність окремого модуля для цих задач явно не буде зайвою.

Приклади макрофото на Mi Note 10:

Стосовно портретів, то робить їх Xiaomi дуже не зле. Трішки грішить з виділенням об'єкту від фону, але це однозначно можна пробачити. Самі ж фото різкі та деталізовані.

Про селфі-камеру поговоримо коротко: відразу вимкніть б'ютіфікатори, якими вона просто кишить. Без них ви отримаєте достатньо непогану картинку, але рекомендувати Mi Note 10 фанатам селфі однозначно ми, на жаль, не можемо.

Селфі-камера вміє знімати і у портретному режимі (порівняння зі звичайним):

Усі фото в оригінальному розмірі можна переглянути за цим посиланням.

Автономність Mi Note 10

Один із козирів Xiaomi Mi Note 10 – його акумулятор на шалені 5260 мАг. Відразу ж обмовимося, що цих цифр недостатньо для того, аби користуватися смартфоном вічність. Втім, і до розетки він проситиметься значно рідше.

Пригадуєте, ми наголосили на енергоефективному процесорі? От у парі з ним акумулятор Mi Note 10 може творити дива. 2 дні автономної роботи при 7-8 годинах активності екрана? Запросто. Такі результати є доволі звичними для цього смартфона, якщо ви, звичайно ж, не будете залипати у мобільних іграх. Утім, і вони не надто сильно впливають на автономність. Та й гріх не використовувати цей смартфон на повну.

Автономність Mi Note 10 на висоті

Утім, не обійшлося й без одного суттєвого "але". Повертаємось до 108-мегапіксельної камери. Якщо робити фото саме на 108 Мп, а не на 27, то акумулятор розряджатиметься значно швидше. Це потрібно врахувати, до прикладу, під час відпустки, де ви точно робитимете не одну сотню світлин.

Розряджений Mi Note 10 – не біда, адже завдяки комплектному блоку живлення на 30 Вт його можна зарядити на половину за 30 хвилин, а також до 100% за 65 хвилин. Бінго! Щоправда, як на сам гаджет вплине постійне використання надшвидкої зарядки ми не знаємо. Єдине, що може потішити, так це те, що "підживлюватимете" смартфон ви раз на 2 дні!

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Xiaomi Mi Note 10 виявився надто спірним смартфоном, у якого балансують плюси та мінуси. Чи звертати увагу на цей смартфон? Зараз, однозначно, НІ! По-перше, через кілька місяців він суттєво впаде у ціні. По-друге, Xiaomi до того часу встигне показати щось ще краще (ми вже до цього звикли). Якщо проходитися по плюсах і мінусах, то картина теж неоднозначна, адже "залізо", камери та екран можна віднести як до переваг, так і до недоліків цього смартфона. Єдине, що ми можемо зауважити зі 100-відсотковою впевненістю, так це те, що Xiaomi використала всі найпопулярніші маркетингові ходи, знову розвівши своїх фанатів!

Оцінка редакції: ★★★★★★★ з 10!

Ми ж традиційно нагадуємо, що остаточне рішення залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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