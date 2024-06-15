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Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
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Фотограф Мілес Астрей подав реальну фотографію на конкурс для зображень, створених за допомогою штучного інтелекту. На диво, чоловік виграв змагання.
Проте після того, як стало відомо, що Астрей не використовував ШІ для створення роботи, його дискваліфікували. Про це повідомляє видання ArtNews.
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Курйозна ситуація сталася на премії 1839 Awards, яка була започаткована минулого року як спосіб "вшанувати фотографію як вид мистецтва". Її журі складається з досвідчених суддів, які зокрема працюють з фотографіями в The New York Times, Christie’s та Getty Images.
Правила конкурсу передбачали виділення зображень зі штучним інтелектом в окрему категорію, щоб відокремити генеративні ШІ від "тих, хто використовує камеру як художній засіб".
Щодо категорій, не пов’язаних зі штучним інтелектом, у правилах 1839 Awards зазначається, що вони "залишають за собою право вимагати докази того, що зображення не було створено штучним інтелектом, а також докази права власності на оригінальні файли". Однак організатори премії не вимагали жодних відповідних доказів того, що роботи в категорії ШІ були створені штучним інтелектом.
Цим скористався фотограф Майлз Астрей, який подав свою фотографію "F L A M I N G O N E" до цієї категорії, де вона потрапила до шорт-листа, а потім посіла третє місце серед безлічі інших робіт, які не були зроблені фотографами. Фотографія також отримала приз глядацьких симпатій у категорії "Штучний інтелект" після того, як Астрей публічно агітував своїх підписників у соціальних мережах проголосувати за неї.
Зі швидким перетворенням цифрового ландшафту завдяки вмісту, створеному штучним інтелектом, та все більш запеклою дискусією щодо його наслідків для майбутнього контенту та творців – від художників, журналістів, графічних дизайнерів до працівників у різних галузях – я подав цю реальну фотографію до категорії ШІ на премії 1839 Awards, щоб довести, що контент, створений людиною, не втратив своєї актуальності, що природа та її людські інтерпретатори можуть перемогти "машину", а творчість та емоції – це більше ніж просто низка цифр, – написав Астрей.
Фотографію Астрея видалили з сайту конкурсу після перевірки.
Кожна категорія має чіткі критерії, яких повинні дотримуватися учасники, – повідомили організатори конкурсу PetaPixel. – Його подання не відповідало вимогам для категорії зображень, створених ШІ. Ми розуміємо, що це було частиною задуму, але не хочемо позбавляти інших художників можливості на перемогу в категорії ШІ.
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