Картину українського художника Івана Марчука продали за рекордну суму

Нещодавно в аукціонному домі Goldens в Києві пройшов аукціон "Колекційне класичне мистецтво". На ньому картину Івана Марчука "Зійшов місяць над Дніпром" продали за 300 тис. доларів.

Це новий аукціонний рекорд на твір сучасного українського художника. Про це повідомили в аукціонному домі Goldens.

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Картину Івана Марчука "Зійшов місяць над Дніпром" продали по останній ставці за 250 тис. доларів (загальна сума з комісією та авторським збором склала 300 тис. доларів). Це встановило новий світовий рекорд з продажів творів особисто Івана Марчука на українських та світових аукціонах. Ця сума також стала рекордною для всіх сучасних українських митців загалом на світових аукціонах.

Друга рекордна цифра була встановлена також на скульптурну композицію Ольги Рапай "Арлекін а П’єро", досягнувши відмітки у 35 тис. доларів по молотку. Сума перевищила не лише усі попередні продажі робіт скульпторки, а й української кераміки, в цілому.

Серед творів, які не були продані на аукціоні та доступні у післяаукціонних продажах варто відзначити картини Петра Левченка, Володимира Орловського, Мігая Мункачі, Федора Манайла, Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Сергія Шишко, Володимира Патика, Віктора Зарецького, – йдеться у Goldens.

Торги також велися за роботи Абрама Маневича, Ісаака Пайлеса, Андрія Коцки, Миколи Глущенка, Олексія Шовкуненка, Ірини Беклемішевої, Ференца Семана, Романа Сельського, Ладо Гудіашвілі, Опанаса Заливахи, Миколи Максименка.

Іван Марчук – український художник, чий творчий доробок налічує близько 5000 картин, представлених на всіх континентах світу. За 50 років творчої діяльності він провів понад 150 персональних та 50 колективних виставок.

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