У Telegram зʼявилась внутрішня валюта, завдяки якій можна купувати цифрові товари

У месенджері Telegram зʼявилась внутрішня валюта Telegram Stars. Завдяки валюті користувачі можуть купувати або продавати цифрові товари та послуги, які продаватимуть боти та мінізастосунки.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Радіо Максимум.

До слова: У застосунку "Повітряна тривога" з’явилися техніки психологічної самодопомоги

Цифрові товари або послуги продаватимуть боти та мінізастосунки. Telegram Stars можна купити в застосунку або в PremiumBot, а потім витратити їх на цифрові товари, запропоновані ботами, зокрема електронні книги, онлайн-курси або предмети в іграх застосунку.

Водночас фізичні товари можна буде купувати за допомогою будь-якого платіжного сервісу, який підтримує Telegram. Щоб скористатись новою функцією, потрібно оновити застосунок. Пізніше завдяки Telegram Stars можна буде придбати подарунки для авторів контенту, зазначають у компанії.

Щоб скористатись новою функцією, потрібно оновити застосунок.

Цікаво: Бронювання від мобілізації через "Дію": як це буде відбуватися