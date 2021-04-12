Нутриціологиня назвала 5 ознак дефіциту заліза в організмі: зверніть увагу

Ці ознаки свідчать про дефіцит заліза в організмі

Залізо – життєво важливий мікроелемент організму. Воно бере участь у безлічі біологічних процесів і, у першу чергу, у передачі кисню у тканини та м'язи. А його дефіцит серйозно впливає на нашу працездатність, а також може привести до неприємних наслідків.

На своїй сторінці в інстаграмі нутриціологиня Ніна Ходаковська назвала 5 ознак, які вказують на те, що вам необхідно поповнити баланс заліза в організмі.

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Перша ознака – стомлюваність. Однією з основних функцій заліза є транспортування кисню у клітини організму. Коли заліза недостатньо, клітини не отримують кисень і від цього людина відчуває втому.

Друга ознака – регулярні запаморочення. Якщо мозок старанно працює весь день над робочими або навчальними завданнями, то йому потрібно багато кисню, щоб впоратися з таким навантаженням. Якщо заліза недостатньо – страждає і мозок.

Третя ознака – ламкі нігті. Крихкість нігтів часто може бути результатом дефіциту заліза. Через понижений вміст кисню в крові, що надходить до нігтів, вони починають вигинатися всередину.

Четверта ознака – бліда шкіра. Блідість також може бути ознакою дефіциту заліза. Гемоглобін у кров'яних клітинах надає крові червоний колір, а низький рівень заліза не так яскраво її забарвлює.

П'ята ознака – ускладнене дихання. Легені виконують основну частину заміни вуглекислого газу киснем, щоб надалі кисень змогли отримати всі органи. Однак і самі легені потребують постачання киснем через надходження заліза та гемоглобіну. І коли їм не вистачає кисню, ви можете відчути брак дихання.

Тож зверніть увагу на сигнали, які подає ваш організм. Пам'ятайте про збалансований раціон, а також повноцінний відпочинок. А також не соромтеся звертатися до лікаря, щоб отримати поради, які допоможуть почуватися значно краще!

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