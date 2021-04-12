Як правильно заїдати стрес без шкоди для здоров'я

Що їсти під час стресу / serebryanskaya

Стрес часто є провокатором неконтрольованого поїдання смаколиків, адже коли нам сумно, нестримно хочеться заїсти ці емоції улюбленим шоколадом або калорійним тістечком. Але така тактика неправильна, а як її коригувати розповіла нутриціологиня Юлія Макаренкова.

Як пише нутриціологиня в Instagram, дехто під час стресу нічого не їсть, оскільки відбувається викид норадреналіну і апетит, грубо кажучи, блокується надовго, поки людина не повернеться в звичний стан.

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Інші ж починають їсти солодке в необмеженій кількості, тому що не можуть себе контролювати. Такий механізм обумовлений падінням рівня дофаміну, і їжа, особливо солодка – це швидкий спосіб його підняти. І це не зовсім правильно, адже ні чого доброго з цього не вийде.

Що їсти під час стресу? Тверду їжу: яблуко, морква, селера, топінамбур, редис.

Жування знижує рівень кортизолу в слині і зменшує відчуття тривоги і прибирає інші неприємні симптоми стресу. Також жування може підняти настрій через посилення викиду серотоніну.

Також нутриціологиня нагадала, що стрес безпосередньо впливає на травлення. Тож як допомогти травленню:

ретельно пережовуйте їжу;

уникайте стресу під час прийомів їжі;

прийом їжі повинен тривати, принаймні, 20 хвилин.

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