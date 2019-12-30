ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора

Шукаєш ідеальний серіал для перегляду взимку? Підготували ТОП-5 крутих серіалів, які точно припадуть до душі шанувальникам детективів, комедій та жахів. Заціни!

Якщо ти втомився витрачати години на пошуки нормального серіалу, який дозволить провести вільний час цікавіше, то Радіо МАКСИМУМ допоможе з цим складним завданням! Цього разу створили підбірку ідеальних серіалів, які варто переглянути взимку. Атмосфера, акторська гра та історії не залишать байдужими.

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Дивовижна місіс Мейзел

Оригінальна назва: The Marvelous Mrs. Maisel

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Емі Шерман-Палладіно

У головних ролях: Рейчел Броснахен, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тоні Шалуб, Марін Хінкль

Тривалість: 54 хв.

Кількість серій: 28

Сюжет шоу розповідає про те, як у 50-60-х роках минулого століття колишня домогосподарка Місіс Мейзел залишається без чоловіка, але з чудовим гумором, який допомагає їй підкорювати сцену стендап-коміків. Щоправда, інколи доводиться нехтувати стосунками чи думкою інших, щоб втриматись на хвилі популярності. Все це доповнює неймовірна атмосфера Нью-Йорку тих років, а також паралельні лінії персонажів, які розкривають побут та особливості життя.

Дивовижна місіс Мейзел, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Американська історія злочинів

Оригінальна назва: American Crime Story

Жанр: кримінальний, драма

Країна: США

Режисер: Емі Шерман-Палладіно

У головних ролях: Стерлінг К. Браун, Куба Гудінг, Брюс Грінвуд, Едгар Рамірес, Даррен Крісс, Рікі Мартін, Пенелопа Крус

Тривалість: 54 хв.

Кількість серій: 19

Серіал має два сезони, у кожному з яких розкривається історія певного реального злочину. Перший сезон зосереджено на справі "Сімпсона", коли чоловіка засудили за вбивство своєї дружини. А от другий звернув увагу на вбивство відомого дизайнера Джанні Версаче маніяком.

Американська історія злочинів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Лемоні Снікет: 33 нещастя

Оригінальна назва: A Series of Unfortunate Events

Жанр: чорна комедія, драма

Країна: США

Режисер: Баррі Зонненфельд

У головних ролях: Ніл Патрік Харріс, Патрік Ворбертон

Маліна Вайсман

Тривалість: 50 хв.

Кількість серій: 25

Мало хто не бачив однойменного фільму, однак серіал детальніше розповідає про дуже невеселу долю сиріт Боделер. Вони втратили батьків та потрапили до лап злісного графа, який хоче якомога швидше отримати спадок та позбутись дітей.

Лемоні Снікет: 33 нещастя, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Останній справжній чоловік

Оригінальна назва: Last Man Standing

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джон Пасквін

У головних ролях: Тім Аллен, Ненсі Тревіс, Моллі Ефраїм, Кейтлін Дівер, Гектор Елізондо, Крістоф Сандерс

Тривалість: 22 хв.

Кількість серій: 141

Знайомтесь, Майк Бакстер – 40-річний чоловік, батько трьох Донечок, а також директор з маркетингу у магазинів товарів для туризму і спорту зі зрозумілою назвою "Вільний чоловік". Однак вдома в оточенні дівчат він перетворюється у доволі м'якотілого, хоча у вільний час веде свій відеоблог, іронічно розповідаючи про політичні новини.

Останній справжній чоловік, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Моторошні пригоди Сабріни

Оригінальна назва: Chilling Adventures of Sabrina

Жанр: фантастика, жахи

Країна: США

Режисер: Роб Шейденгланц, Меггі Кілі, Лі Толанд Крігер

У головних ролях: Кірнан Шипка, Міранда Отто, Люсі Девіс, Росс Лінч

Тривалість: 50 хв.

Кількість серій: 20

Основою нового серіалу став комікс "Сабріна – маленька відьма" від Archie Comics, який раніше вже був екранізований і виходив на американському телебаченні з однойменною назвою з 1996 по 2004 рік.За сюжетом напіввідьмі-напівлюдині Сабріні Спеллман скоро виповниться 16 років, після чого вона повинна буде зробити вибір між світом відьом, до якого належить уся її сім'я, або світом людей, де залишаються всі її друзі.

Моторошні пригоди Сабріни, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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