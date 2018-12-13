Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій

Новорічні свята асоціюються у нас не лише зі святковим столом, а й ялинкою та подарунками, залишеними під нею. Радіо МАКСИМУМ зібрало підбірку ідеальних подарунків, які не залишать байдужою жодну дівчину та жінку.

Наполегливо рекомендуємо займатися пошуком подарунків на Новий рік 2019 заздалегідь, якщо ви хочете встигнути до початку святкування.

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Що подарувати дівчині на Новий рік

Ювелірні вироби

Якщо ваша кохана обожнює ювелірні вироби – можете зупиняти свій вибір на них. Такі подарунки, як правило, універсальні та сподобаються кожній представниці прекрасної половини людства. Втім, щоб не виникло проблем із подарунком, уважно придивіться, що саме носить ваша дівчина: срібло чи золото; віддає перевагу масивним прикрасам чи мінімалістичним кулонам. Якщо ж ви плануєте зробити їй пропозицію – новорічна ніч буде найкращим моментом для цього.

Не варто забувати про ювелірні вироби

Парфумерія та косметика

Безпрограшним варіантом для вас буде сертифікат на здійснення покупки. Такий варіант дозволить не прогадати з вибором подарунка. Але будьте готовими, що не всім дівчатам припаде такий варіант до вподоби, адже він може свідчити про те, що ви зовсім її не знаєте. До слова, можна скористатися "підказкою подруги", яка точно знає, про що мріє ваша кохана.

Косметика та парфуми – чудовий подарунок

Література

Немає кращого подарунка, аніж книга. Це може бути як тематична література, яка допоможе вашій коханій у розвитку власної справи, так і художня література. До слова, не даруйте книги рецептів. Такий варіант може не припасти до душі вашій обраниці.

Книжка – найкращий подарунок

Техніка для догляду за собою

Ще ніколи фен або випрямлювач для волосся не був зайвим. Навіть, якщо ваша дівчина не захоплюється вкладанням волосся, іноді бувають такі випадки, коли без таких пристроїв просто не обійтись.

Порада від МАКСИМУМУ: не обирайте найдешевші та найдорожчі моделі. Перші можуть засмутити якістю матеріалів, з яких вони виготовлені, а от останні – цінником. На зекономлені гроші можна ще щось подарувати!

Скретч-карта світу

Такий подарунок не лише буде нагадувати про усі країни, де ви бували, а й послужить своєрідним нагадуванням, що пора вирушати в мандри.

Ідеальний подарунок для мандрівниці

Сумка-бананка

Цей аксесуар сподобається кожній дівчині, адже він дозволяє вивільнити руки без потреби носити сумку або рюкзак. Причому, їх асортимент на ринку настільки широкий, що можна буде вибрати ідеальний колір і фасон, який припаде до душі вашій коханій.

Оригінальна сумка-бананка доповнить образ

Яскраві шкарпеточки

Запам'ятайте! Шкарпеток багато не буває. Особливо, якщо мова йде про милі та яскраві шкарпетки, які підкреслять стиль та образ. До слова, віддайте перевагу високим і теплим шкарпеткам. Зима, все-таки...

Теплі та яскраві шкарпетки

Спокуслива спідня білизна

Цей подарунок з натяком варто дарувати лише в тому випадку, якщо у вас уже був інтим. Якщо ваші стосунки перебувають у цукерково-букетному періоді, цей подарунок може стати не вельми доречним натяком.

Комплект спокусливої спідньої білизни

Подарунок мамі на Новий рік

Даруємо незабутні враження

Це може бути відвідування косметичного салону, курс масажу, святкова фотосесія, кінна прогулянка тощо. Іноді саме отакі подарунки, які, на перший погляд, неможливо потримати у руках, приносять значно більше задоволення та закарбовуються у пам'яті, у порівнянні з будь-чим іншим.

Подаруйте новорічну фотосесію

Романтична вечеря

Як би це не звучало, але одним із найкращих подарунків матері буде саме романтична вечеря. І неважливо, чи це ви облаштуєте для себе та мами, чи організуєте чудовий вечір для своїх батьків. Просто пригадайте, як давно ваша мама ходила до ресторану? Як давно вона одягала вечірню сукню? От і всі відповіді.

Влаштуйте романтичну вечерю

Культура – наше все!

Мама не буде економити на продуктах харчування та на подарунках для вас, а це означає, що є всі шанси, що на себе завжди буде шкода витрачатися. Якщо ви знаєте, кого любить слухати ваша мама – купіть квиток на концерт. Якщо вона давно не була в театрі – сходіть з нею. Які б не були ваші подарунки, найціннішою зараз буде саме ваша увага та турбота. Усе дуже просто.

Подаруйте квиток на улюблену виставу

Спільна подорож

Зараз ви будете вкрай здивовані, але ми пропонуємо подарувати мамі біометричний паспорт. Покличте маму на каву, а насправді поведіть її для того, щоб подати документи на біометричний паспорт. Це буде перший крок до подорожі. Якщо ж заповітний документ є – придбайте тур на кілька днів до Європи та вирушайте разом із мамою. Такий подарунок вона ніколи не забуде!

Вирушайте у спільну подорож

Подарунок сестрі на Новий рік

Гусь у кожний дім!

Якщо ваша сестра обожнює всілякі мотиваційні штучки: постери, календарики, листівки тощо – продукція з Гусьом ідеально для неї підійде. Щоправда, будьте морально готовими до того, що іноді наш улюблений персонаж буває вкрай брутальним ;)

Гусь буде вас мотивувати

Органайзер, щоб нічого не забути

Як би то не було, але смартфон – не повноцінний блокнот. Тому не дивно, що органайзери користуються шаленою популярністю. Зокрема, ви можете підібрати не просто щоденник, а блокнот, який мотивує та надихає на нові звершення.

Блокнот для мрій і планів

Милі та затишні подарунки

Це можуть бути яскраві шкарпеточки, тепла піжама або плед. Такі подарунки ніколи не будуть зайвими, адже хіба може бути зайвим затишок?

Затишні подарунки доповнять атмосферу свята

Смаколики до свята

Звичайно ж, не можна забувати про солодощі та фрукти, адже вони теж є частиною святкового настрою. Якщо вам подобаються креативні речі – подаруйте букет з цукерок і фруктів.

Солодкого не буває забагато!

І що б ви не дарували – пам'ятайте, що це потрібно робити від щирого серця!

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