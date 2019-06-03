Новий правопис: основні зміни в українській мові, які вже почали діяти

3 червня набуває чинності фінальний текст правопису, тож відтепер в усіх сферах суспільного життя рекомендовано застосовувати нові норми. Зібрали для вас головні нововведення в українській мові – й "индика" там немає!

Нова редакція "Українського правопису" має повернути особливості питомої української мови, які були закріплені "харківським" правописом 1928 року. Тоді радянська влада заборонила цю редакцію та взяла курс на максимальну асиміляцію української до російської, яка збереглася у поки що чинному правописі від 1992 року.

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Після громадського обговорення та тривалих дискусій мовознавців Українська національна комісія з питань правопису затвердила нову редакцію з усіма нововведеннями. Наголосимо, що новий правопис буде діяти паралельно зі "старими" правилами, але поступово він повинен витіснити з ужитку колишні норми. Розповідаємо, як тепер правильно писати та говорити за новим правописом!

Зміни у написанні слів

Є замість Е

проєкт, проєкція (так само як ін'єкція, траєкторія, об'єкт та інші слова з латинським коренем -ject-)

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах – звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: буєр, конвеєр, плеєр, флаєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, ін'єкція, проєкт, проєкція, суб'єкт, траєкторія, фоє, єті, Гоя, Савоя, Феєрбах, Маєр, Каєнна, Ісая, Йоганн, Рамбує, Соєр, Хаям, Хеєрдал, Юнона, Їтс.

-К- замість -КК-

Дікенс, Текерей, Бекі (без подвоєння приголосних -кк-) – буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Дікенс, Дікінсон, Джексон, Текерей, Бекі, Букінгем, Бісмарк, Брюкнер, Броокес, Ламарк, Штокманн, Стокгольм, Рудбек, Шерлок.

Разом замість дефіса

Відтепер разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.д.) вияв чогось: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладний, гіпермаркет, екстраклас, макроекономіка, мікрохвилі, мультимільйонер, преміумклас, супермаркет, топменеджер, топмодель, ультрамодний, флешінтерв'ю, але екс-Югославія.

мінісукня, віцепрезидент, ексміністр

Також разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивірус, контрудар, віцепрем'єр, віцеконсул, ексчемпіон, ексміністр, експрезидент, лейбгвардієць, лейбмедик, обермайстер, оберофіцер, оберлейтенант, оберпрокурор, штабскапітан, унтерофіцер, але за традицією контр-адмірал.

Написання слів із "пів"

Невідмінюваний числівник пів зі значенням "половина" з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів аркуша, пів хвилини, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів ящика, пів ями, пів Європи, пів Києва.

пів години, пів яблука, пів України

Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: піваркуш, південь, півзахист, півколо, півоберт, півовал.

півкуля, півмісяць, півострів

Російські прізвища

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький, виняток Лев Толстой – закінчення -ой у російських прізвищах передаємо через -ий: Донський, Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий, Трубецький, але Толстой.

Зміни в окремих словах

священник (як письменник); Святвечір

Відмінювання чоловічих імен

Іншомовні чоловічі імена з основою на г, к, х матимуть закінчення -у в кличному відмінку:

Петрику, Іванку, Джеку, Жаку, Людвигу

Кличний відмінок від чоловічих імен Ілля, Ігор, Лазар, Олег утворюється так:

Ілле, Ігорю, Лазарю, Олегу (Олеже)

Використання фемінітивів

У новому правописі активно впроваджуються у вжиток фемінітиви – слова жіночого роду, аналогічним поняттям чоловічого роду

Фемінітиви в українській мові утворюють найчастіше за допомогою суфіксів -к- (викладачка, депутатка, композиторка), -иц- (письменниця, речниця, співзасновниця), -ин- (мисткиня, членкиня, продавчиня) та -ес- (критикеса, баронеса).

філологиня, членкиня, поетеса, фотографеса

Велика літера

Назви товарних знаків і марок виробів пишемо з великої букви – автомобілі марки "Вольво", "Нісан", "Тесла". А от з малої літери пишемо назви самих виробів, вжиті як загальна назва, наприклад: "Він приїхав на старих обшарпаних "жигулях" (… на новому блискучому "фольксвагені").

завод "Боїнг", але летіти боїнгом

Назви сайтів без родового слова пишемо з маленької букви (твітер, ґуґл). Назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа "Фейсбук", енциклопедія "Вікіпедія").

або фейсбук, або мережа "Фейсбук"

У назвах свят День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України всі слова пишуться з великої літери як виняток. З'являється варіативність у великій-малій літері для державних посад: в офіційних текстах – Президент, Голова Верховної Ради, Прем'єр-міністр, у неофіційних – президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр тощо.

Скорочення

Без крапок пишуться скорочення грн, крб, млн, млрд, але у випадку усічення крапка зберігається дол. (долар), коп. (копійка), тис. (тисяча).

Паралельні варіанти написання

Слова іншомовного походження

Г і Ґ – у прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови буквою г (Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гуллівер) і шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ (Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер і т. ін.).

Гете і Ґете, Гуллівер і Ґуллівер

У і В – у словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автентичний, автобіографія, автомобіль, автор, авторитет, автохтон, лавра, Аврора, Мавританія, Павло.

У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти:

аудієнція і авдієнція, аудиторія і авдиторія, фауна і фавна, лауреат і лавреат, пауза і павза

Ф і Т – буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайною буквою т: антологія, антропологія, аптека, астма, бібліотека, католицький, театр, теорія, ортодокс, ортопедія, Амальтея, Прометей, Текля, Таїсія, Теодор.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: анафема і анатема, дифірамб і дитирамб, логарифм і логаритм, міфологія і мітологія, Агатангел і Агафангел, Афіни і Атени, Борисфен і Бористен, Демосфен і Демостен, Марфа і Марта, Фессалія і Тессалія та ін.

міф і міт, ефір і етер, кафедра і катедра

Українські й давно засвоєні слова

І та И на початку слова – здебільшого пишемо і, але деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод ("дуже жорстока людина"), инший, ич який

индика в новому правописі немає , тож і надалі говоримо "індик".

І та И у закінченні слів родового відмінка – іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Руси.

радості й радости, любові й любови, Білорусі й Білоруси

Повний текст нового українського правопису можна прочитати тут.

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