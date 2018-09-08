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Тест для справжніх українців: як добре ви знаєте рідну мову?

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Пройдіть тест про мову! - фото 1
Пройдіть тест про мову!

8 версеня відзначають Міжнародний день грамотності. Пропонуємо вам перевірити свої знання з української мови та дізнатись, наскільки грамотними насправді ви є!

Підготували для вас цікавий і непростий тест, який покаже, чи добре ви знаєте рідну мову. Успіхів!

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Вам буде цікаво: 10 красивих українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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