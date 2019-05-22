ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?

23 травня українські випускники складають ЗНО 2019 з української мови. Ми вирішили перевірити, наскільки добре ви пам'ятаєте правила та яку б оцінку отримали за тест. Спробуйте свої сили!

Ми обрали прості запитання із пробного ЗНО з української мови, відповісти на які вам буде доволі складно! Бажаємо успіхів ;)

Діліться результатами тесту в коментарях!

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