Нові правила карантину з 1 серпня: як Україну поділять на зони і що зміниться

Уже 1 серпня, у суботу, в Україні запрацюють оновлені правила адаптивного карантину, який подовжили до кінця літа. Розповідаємо, які обмеження будуть діяти в зонах, поділених залежно від рівня захворюваності на коронавірус.

Нововведення затвердження постановою Кабміну № 641 "Про встановлення карантину" (від 22 липня). З 1 серпня комісія з техногенно-екологічної безпеки поділить Україну на чотири зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Колір регіону залежить від рівня поширення COVID-19, але навіть "зеленим" доведеться дотримуватись карантинних правил.

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За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, якщо область протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, то її розкладуть на райони і міста обласного значення, щоб визначити показники для кожного району. "І в залежності від того, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону", – пояснив Ляшко.

Це означає, що рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всього регіону або ж тільки для його окремих адміністративно-територіальних одиниць. Пом'якшити обмеження в кожній зоні можна лише у випадку, якщо захворюваність буде знижуватися три дні поспіль. А от регіоном зі значним поширенням Covid-19 вважатиметься територія, де зафіксовано хоча б одну з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;

середня кількість ПЛР і ІФА-тестувань становить менш як 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10% (цей індикатор застосовується в разі реєстрації понад вісім випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

Якщо впродовж понад п'яти днів у регіоні виникнуть зазначені вище ознаки, місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має змінити рівень епідемнебезпеки. Переглядати таке рішення можна не частіше ніж один раз на 5 днів.

Найкращою буде ситуація у "жовтих" регіонах, найгіршою – у "червоних". Так, до "жовтої" зони належатимуть регіони, де лікарні, призначені для хворих на коронавірус, перевантажені не більш ніж на половину. А до "червоної" – більш ніж на 75%. "Зелена" зона вважатиметься умовно безпечною. Водночас у кожній зоні діятимуть різні обмеження.

Правила "зеленої" зони:

Масові заходи, за участю не більше однієї людини на 5 кв метрів; відвідувачі мають дотримуватися півтораметрової соціальної дистанції.

Кіносеанси чи культурні заходи, де в залах буде заповнено більш ніж половина місць.

Перевозити у будь-якому громадському транспорті більше людей, ніж є сидячих місць. Перевізник забезпечує, щоб у водіїв були маски, та контролює, щоб маски носили пасажири.

У "жовтій" зоні заборонено (+ обмеження "зеленої"):

Відвідувати будинки для літніх людей, установи, де постійно живуть люди з інвалідністю чи психічними порушеннями, а також установи, які "надають соціальні послуги" (крім екстрених випадків).

При цьому у "зеленій" та "жовтій" зонах дозволені спортивні змагання, за умови дотримання всіх санітарних норм і щоденного контролю стану учасників змагань.

У "помаранчевій" зоні заборонено (+ обмеження "жовтої"):

Масові заходи за участі понад 100 людей.

Робота розважальних закладів, клубів, барів і ресторанів вночі (00.00 – 7.00). Можна працювати лише на доставку.

Відвідування закладів освіти групами понад 20 людей (окрім дитсадків та шкіл).

Планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги). Усі пацієнти при цьому мають пройти тест на коронавірус.

Робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

Робота дитячих таборів і санаторіїв.

Оздоровлення та відпочинок дітей за межами регіону.

У "червоній" зоні діятимуть ще й такі заборони (+ обмеження "помаранчевої"):

Робота громадського транспорту, окрім легкових авто, де має їхати не більше п'яти людей (без врахування дітей до 14 років).

Робота всіх закладів освіти.

Робота всіх закладів і установ, крім продуктових магазинів, автозаправок, СТО, аптек, фінансових установ, сервісних центрів та закладів харчування, які працюватимуть на доставку.

Робота ТРЦ, кафе, барів і ресторанів.

Під забороною на період карантину по всій Україні залишається:

перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус (або без посвідчення про взяття на облік бездомної особи); самовільне покинення місця самоізоляції, обсервації; перетинання державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, якщо у них немає поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні; перетинання КПВВ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим іноземцями й особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування.

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