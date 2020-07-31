У документах МОЗ знайшли кричущі ляпи: від неіснуючих держав до шедеврів перекладу

В офіційних документах, які публікує Міністерство охорони здоров'я України, журналісти знайшла купу ляпів, яких могло б вистачити на кілька міжнародних скандалів. Той випадок, коли і смішно, і водночас дуже сумно.

Як з'ясував редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, МОЗ у переліку країн "червоної" та "зеленої" зон вказало ті території, які визнані як держави ані Києвом, ані ЄС. Загалом у списку є цілих 214 пунктів, хоча членами ООН є лише 193 держави.

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Так, усупереч офіційній позиції України, МОЗ, наприклад, виокремлює Гонконг і Тайвань (хоча це частина Китаю). До статусу "країн/держав" відомство Максима Степанова підвищило також самоврядні та заморські території, а також заморські департаменти європейських держав, на кшталт таких частин Франції, як Реюньйон, Мартініка тощо.

Дісталось у документах МОЗу і Сполученому Королівству. Міністерство забрало в британців коронні володіння – острів Мен та Нормандські острови. А от Гібралтар чи Монсеррат згадані як окремі країни/держави, хоча аналогічні до них, але менш відомі загалу Акротирі і Декелія чи Острови Святої Єлени, Вознесіння та Тристан-да-Кунья відсутні в списку. Ще одна "країна", визнана відомством Степанова, має назву "Турки і Кайкос", але насправді йдеться про британські острови Теркс і Кайкос у Карибському басейні.

Окрім юридичних та географічних помилок, документи МОЗ рясніють неправильно перекладеними назвами країн. Місяць тому міністерство перекладало Caribbean Netherlands як "Кариби Нідерланди", британські Нормандські острови (Channel Islands) мали назву "Канал-острови", а африканська держава Того (англійською – Togo) була перекладена як "Йти". Вочевидь, Google translate вважає, що слово написане з помилкою, і тому й подає переклад дієслова "To go".

У нових версіях "червоних" і "зелених" країн МОЗ прибрало деякі помилки, але частина ляпів збереглася в кеші Google. При цьому досі в документах є держави "Турки і Кайкос" та "Берег Слонової Кістки" (стара назва Кот-Д'Івуару, що діяла до 1986 року).

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