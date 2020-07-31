Як носити маски в спеку і не задихатися: простий лайфхак

Попри нестерпну спеку, необхідно дотримуватися заходів безпеки, введених на час карантину. І захисна маска сьогодні – обов'язковий аксесуар на кожен день. Тож ділимося секретом, як носити маску, аби було легше дихати у спекотну погоду.

Для того, щоб носити захисну маску в спеку і не задихатися досить просто надягати гумки схрещеними. Це дозволить повітрю поступати збоку і дихати стає набагато легше.

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Але варто зазначити, що такий лайфхак вийде тільки з одноразовими медичними масками. Для захисних засобів інших форм або з інших матеріалів "фокус" не вийде.

Для тих, хто носить окуляри поверх масок теж є хитрість. Дужки і скло можна натерти милом, а потім протерти чистою серветкою. Тоді вони будуть менше пітніти від дихання.

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