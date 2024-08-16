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Нове дослідження: вчені з'ясували вік, коли люди починають різко старіти
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Вчені Стенфордського університету в США зʼясували, що процес старіння не є поступовим. Принаймні два динамічних сплески сильних вікових змін в організмі людини відбувається у віці 44 і 60 років.
Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Nature.
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У дослідженні брали участь понад 100 здорових людей різного етнічного походження віком від 25 до 75 років. У них взяли мазки з ротової порожнини, носа та шкіри, а також зразки крові та калу. За учасниками спостерігали близько двох років.
Очевидно, що ви змінюєтеся протягом усього свого життя. Але є два основні періоди, коли відбувається багато змін: один – коли людям близько 45 років, і інший – коли їм близько 60, – розповів Майкл Снайдер, генетик зі Стенфордського університету.
Вчені проаналізували близько понад 135 тисяч різних молекул і мікробів, які пов'язані з серцево-судинною та імунною системою, метаболізмом, шкірою і м'язами. Аналіз показав, що 81% молекул кількісно змінилися у тих людей, яким було за 40 і за 60.
Вчені виявили зміни, які були однаковими для обох груп. Вони були пов’язані із серцево-судинними захворюваннями, метаболізмом кофеїну, станом шкіри та м'язів.
Сплеск старіння в середині четвертого десятиріччя життя виявився неочікуваним для дослідників. Найбільш логічним було б припустити, що такі результати спричинені змінами в організмі жінки, які відбуваються перед менопаузою. Однак сплеск старіння у віці трошки за 40 років відбувся, на подив, і в чоловіків.
Це свідчить про те, що хоча менопауза чи перименопауза й можуть спричинити вікові зміни, які спостерігаються у жінок приблизно в 40 років, ймовірно, існують інші, більш значущі фактори, що впливають на ці зміни як у чоловіків, так і у жінок, – сказав колишній докторант Стенфордської медичної школи, перший автор дослідження доктор Сяотао Шен.
Перша хвиля молекулярних змін пов’язали з появою серцево-судинних захворювань і здатністю організму засвоювати кофеїн, алкоголь і жири. Друга хвиля змін торкається молекул, що беруть участь в імунній регуляції, вуглеводному обміні та функції нирок. Молекули, пов’язані зі старінням шкіри та м’язів, переживали зміни в обидва періоди.
За словами авторів, результати можуть допомогти визначити, що і коли саме можна заподіяти, щоб помʼякшити наслідки різких вікових змін. Наприклад, можна збільшити фізичні навантаження в періоди найбільш швидкої втрати мʼязів і стрімкого старіння шкіри. А після 40 корисно скоротити споживання алкоголю, кофеїну й жирної їжі.
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