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Вивчаємо психологію: практика протистояння маніпуляціям
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Маніпуляції – невіддільна частина людського спілкування. Вони можуть бути свідомими або несвідомими, але їхня мета завжди одна – вплинути на думку або поведінку іншої людини.
Пам'ятайте, що ви маєте право відмовити. Ваші почуття важливі, тому не дозволяйте іншим людям використовувати вас. Про це йдеться на сторінці "Психологічна підтримка".
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Найпоширеніші види маніпуляцій – це апеляція до почуття провини (жаль), лестощі та залякування.
Чому ми піддаємося маніпуляціям?
1. Бажання догодити. Ми хочемо, щоб нас любили і поважали.
2. Страх відмови. Ми боїмося конфліктів і втратити стосунки.
3. Невміння говорити "ні". Ми боїмося образити іншу людину відмовою.
Як протистояти маніпуляціям?
1. Визначте маніпуляцію.
Апеляція до жалю: "Мені так погано без тебе", "Ти ж не можеш мені відмовити".
Лестощі: "Ти така розумна/красива", "Ти впораєшся із цим краще за всіх".
Залякування: "Якщо ти не зробиш цього, то я...", "Усі тебе покинуть".
2. Зрозумійте мету маніпулятора.
Чого він хоче досягти? Яку вигоду він отримає?
3. Не піддавайтеся емоціям.
Зробіть глибокий вдих і видих. Дайте собі час подумати.
4. Відстоюйте свої кордони.
Спокійно і впевнено скажіть "ні". Поясніть свою позицію. Не погоджуйтеся на те, що вас не влаштовує.
Приклади відповідей на маніпуляції
Жалість. На фразу "Ти ж знаєш, як мені важко", “Усі мене кидають, а ти теж так зі мною вчиниш?" можете відповісти: "Я розумію, що тобі важливо, але зараз я не можу тобі допомогти".
Лестощі. "Ти така розумна, тільки ти можеш мені допомогти" – "Дякую за комплімент, але я думаю, що ти можеш впоратися із цим сам".
Залякування. "Якщо ти не зробиш цього, я більше з тобою не буду розмовляти" – "Я не хочу, щоб ти мене шантажував. Давай обговоримо цю ситуацію спокійно".
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