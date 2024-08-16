Вивчаємо психологію: практика протистояння маніпуляціям

Маніпуляції – невіддільна частина людського спілкування. Вони можуть бути свідомими або несвідомими, але їхня мета завжди одна – вплинути на думку або поведінку іншої людини.

Пам'ятайте, що ви маєте право відмовити. Ваші почуття важливі, тому не дозволяйте іншим людям використовувати вас. Про це йдеться на сторінці "Психологічна підтримка".

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Найпоширеніші види маніпуляцій – це апеляція до почуття провини (жаль), лестощі та залякування.

Чому ми піддаємося маніпуляціям?

1. Бажання догодити. Ми хочемо, щоб нас любили і поважали.

2. Страх відмови. Ми боїмося конфліктів і втратити стосунки.

3. Невміння говорити "ні". Ми боїмося образити іншу людину відмовою.

Як протистояти маніпуляціям?

1. Визначте маніпуляцію.

Апеляція до жалю: "Мені так погано без тебе", "Ти ж не можеш мені відмовити".

Лестощі: "Ти така розумна/красива", "Ти впораєшся із цим краще за всіх".

Залякування: "Якщо ти не зробиш цього, то я...", "Усі тебе покинуть".



2. Зрозумійте мету маніпулятора.

Чого він хоче досягти? Яку вигоду він отримає?



3. Не піддавайтеся емоціям.

Зробіть глибокий вдих і видих. Дайте собі час подумати.



4. Відстоюйте свої кордони.

Спокійно і впевнено скажіть "ні". Поясніть свою позицію. Не погоджуйтеся на те, що вас не влаштовує.

Приклади відповідей на маніпуляції

Жалість. На фразу "Ти ж знаєш, як мені важко", “Усі мене кидають, а ти теж так зі мною вчиниш?" можете відповісти: "Я розумію, що тобі важливо, але зараз я не можу тобі допомогти".

Лестощі. "Ти така розумна, тільки ти можеш мені допомогти" – "Дякую за комплімент, але я думаю, що ти можеш впоратися із цим сам".

Залякування. "Якщо ти не зробиш цього, я більше з тобою не буду розмовляти" – "Я не хочу, щоб ти мене шантажував. Давай обговоримо цю ситуацію спокійно".

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