Німецькі науковці назвали 6 несподіваних причин постійної втоми

На відчуття втоми впливає не лише дефіцит сну

Можна спати рекомендовані сім-вісім годин щоночі і все одно відчувати постійну втому, а також дефіцит енергії. Німецькі медики назвали несподівані причини, які можуть провокувати у вас синдром постійної втоми.

Чому ми можемо почуватися втомленими?

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Дефіцит заліза. Занадто низький рівень мінералу в організмі позбавляє витривалості, здатності концентруватися, попри достатній сон. В таких обставинах у м'язи й інші клітини організму транспортується менше кисню. Заповнювати вміст заліза допомагають такі продукти: пісна яловичина, бобові, вівсяна каша, яйця, горіхи, шпинат, житній хліб. Медики рекомендують поєднувати їх з їжею, багатою на вітамін С, що допомагає організму засвоювати залізо, – цитрусовими, броколі, шипшиною, чорною смородиною, болгарським перцем, квашеною капусто.

Мала кількість питної води. Багато хто недооцінює цю причину втоми. Тим часом, навіть слабке зневоднення негативно впливає на енергетичний баланс: кров гусне, серцю стає важче ефективно прокачувати її, що викликає занепад сил. Скільки рідини потрібно організму? Німецькі експерти рекомендують використовувати формулу "0,03 х вагу тіла". Це означає, що при масі тіла близько 70 кілограмів потрібно споживати близько 2,1 літра на день.

Не забувайте пити якомога більше води

Алкоголь перед сном. Поширена причина втоми. Келих вина ввечері може розслабляти, але алкоголь у крові негативно впливає на цикл сну, сприяє нічним пробудженням, стимулює сечовипускання. Вечірній келих вина можна пити за три-чотири години до сну.

Надлишок "простих" вуглеводів. Їжа, що містить високий рівень цукру і простих вуглеводів, володіє високим глікемічним індексом, який асоційований з різкими коливаннями рівня цукру в крові. Такі перепади дестабілізують виробництво енергії, а також стають причиною втоми.

За словами медиків, підтримувати енергетичний баланс допомагають продукти з низьким глікемічним індексом – бурий рис, ячмінь, лосось, волоські горіхи, арахіс, баклажани.

Відсутність нормального сніданку. Вчені пояснюють: тіло потребує енергії вранці, щоб почати активно функціонувати. Для втомленого організму сніданок подібний до бензину, що приводить у рух двигун автомобіля. Дієтологи рекомендують: перший прийом їжі повинен містити достатньо білка, а також цільні зерна. Його відсутність стає причиною енергетичного виснаження, оскільки організму вже на початку дня починає бракувати важливих поживних речовин, необхідних для стимулювання метаболізму, роботи мозку.

Не забувайте про сніданок

Дефіцит руху. Дослідження американських вчених з Університету Джорджії показало: регулярні фізичні вправи (достатньо 20 хвилин три рази на тиждень) підвищують енергетичний баланс, а також усувають втому. Вправи тонізують серцево-судинну систему, завдяки чому м'язи забезпечуються великою кількістю кисню. Це забезпечує здоровий тонус.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте прислухатися до свого організму. Його сигнали – найкращі дороговкази.

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