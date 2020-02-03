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4 прості способи, які допоможуть побороти зимову втому
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Наприкінці зими і на початку весни люди відчувають втому, брак енергії і слабкість. Ці поради допоможуть впоратися з відсутністю енергії, а також нададуть сил для нових звершень.
Отже, що потрібно робити, аби побороти зимову втому?
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Більше сонячного світла
У зимові місяці через нестачу світла організм виробляє більше гормону сну мелатоніну, ніж влітку. Використовуйте будь-яку можливість, щоб ввібрати денне світло, тому що це перешкоджає виробленню мелатоніну. Гуляйте під час обідньої перерви, а на вихідних вирушайте до парку. Свіже повітря забезпечує клітини киснем – це дає заряд енергії. "Кисневий душ" біля вікна теж хороший: відчиніть вікно, вдихніть і видихніть п'ять разів.
Рухайтеся
"Використовуйте всі доступні можливості для активності: це сприяє притоку крові до тіла і мозку, а також будить вас. Спортзал, домашня йога підходять", – підкреслюють фахівці.
Налаштуйте дієту
Правило номер один: їжте у менших кількостях, щоб не набивати шлунок. Якщо цього не робити, то є ймовірність, що ви почуватиметеся сонливими. Правило номер два: салати, овочі та білкові продукти повинні бути в меню якомога частіше. Легка дієта забезпечує поживні речовини й енергію без тривалого перетравлення.
Вітаміни групи В (цільнозерновий хліб, морська риба, зелені овочі) зміцнюють нерви, а вітамін С (шукати в ягодах, червоному перці, цитрусових) підтримують імунну систему – вони особливо важливі в цей період. Також ви повинні пити 1,5-2 літри води або несолодкого чаю (каркаде, ромашка, фенхель або т.д.) на день.
Соціальне життя
Подобається цілими днями валятися в ліжку? Парадоксально, але це збільшує втому. Зустрічайтеся з друзями і будуєте плани, які змушують вийти з дому. Якщо втома надто велика, допускається невеликий сон до 20 хвилин. Інакше ви "провалитеся" в сон, закрутиться голова, у результаті чого настане подвійна втома.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте насолоджуватися хітами, перевіреними часом на Радіо МАКСИМУМ!
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