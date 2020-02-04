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Учені назвали простий спосіб "увімкнути" мозок

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Кава або прогулянка: як швидко збадьоритись - фото 1
Кава або прогулянка: як швидко збадьоритись

Науковці розповіли, яким чином можна покращити роботу мозку, не витрачаючи багато часу та коштів. Це реально працює!

Дослідники з Канади дійшли до висновку, що є два способи підняти власну продуктивність. З'ясувалось, що 30 хвилин прогулянки покращують роботу мозку так само, як горня міцної кави.

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Це підтвердив експеримент за участю 60 піддослідних, половина з яких не уявляла свій день без кави, а інша - зовсім не вживала цього напою. Саме він останньої вимагали займатись спортом, а перша продовжувала жити у звичному режимі з ранковою чашкою міцної кави. Фіналом дослідження став тест на пам'ять, який показав, що справді ефект від прогулянки та кофеїну ідентичний.

Тому можна самостійно обрати, який з варіантів для збадьорення організму та мозку більше вам підходить.

Кава або прогулянка: як швидко збадьоритись - фото 384042
Кава або прогулянка: як швидко збадьоритись

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Джерело: newsyou.info
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