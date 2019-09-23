Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести осінню відпустку у Доломітових Альпах. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Доломітові Альпи – гірський масив в Східних Альпах в Італії, розташований на території провінцій Больцано, Тренто, Беллуно, Порденоне і Удіне. Доломіти є популярним регіоном в Європі для заняття туризмом і зимовими видами спорту.

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Італія славиться сонцем, небом, морем, прекрасними пляжами, виноградниками... Але у цієї країни є ще один скарб – Доломітові Альпи. Це край льодовиків, гірських лугів і соснових лісів. Тут пропонують і активний відпочинок, і розслаблений.

Доломіти

Назва гір походить від прізвища французького вченого Деода де Долом'є. У 18 столітті він першим досліджував цей альпійський район і виявив, що гори складаються з вапняків і ще однієї породи, раніше невідомої науковій спільноті. Ця порода, вперше описана вченим, була згодом названа ім'ям геолога, а гори, відповідно, доломітовими.

Але це не єдине ім'я гірського масиву. Раніше він називався Монті-Паллідо. Походження цієї назви пояснює красива легенда. В альпійських краях жив колись принц, і закохався він в місячну принцесу неземної краси. Так закохався, що життя без неї не уявляв, тому взяв красуню собі в дружини. Але принцесі земне життя радості не принесло. Монарша особа захворіла, вона чахнула з кожним днем. А все тому, що сильно сумувала за рідними місячними горами. На допомогу прийшли гноми: вони виткали покривало з ниток Місяця і вкрили ним гори. Так Доломіти набули свого молочно-сірого окрасу.

Відпочинок у Доломітових Альпах

До найвідоміших гірських хребтів Доломітових Альп належать:

Латемар

Один з найменших гірських масивів в Доломітових Альпах. Найкрасивіший вид на Латемар відкривається з озера Карерзее, в кришталевій воді якого відбивається гірська гряда.

Розенгартен

Це те місце в Південному Тіролі, де легенди зливаються з реальністю. Величний гірський масив палає в променях заходу – саме тут народився казковий король Лаурин.

Тре Чіме

Символ Доломітових Альп. Знаменита група з трьох гірських піків – візитівка "блідих гір" і улюблене місце паломництва альпіністів найвищого класу.

Масив Селла

Пішки, на лижах або на автомобілі – складно уявити собі відпустку в Південному Тіролі без маршруту навколо Селла. Влітку тут здійснюють вилазки популярними пішохідними стежками, взимку масив Селла відкритий для обходу на лижах.

Гайслер

Природний парк Пуец-Гайслер отримав свою назву від розташованих на його території скелястих піків, а знаменитий виходець з Південного Тіролю Райнхольд Месснер навчався тут альпінізму.

Альпе-ді-Сьюзі і Шлерн

Найбільша високогірна рівнина Європи Альпе-ді-Сьюзі і Шлерн – ідеальна гора Південного Тіролю – магічно притягує до себе мандрівників.

Ущелина Блеттербах

Тут можна здійснити подорож слідами ящерів у Південному Тіролі. Геопарк Блеттербах – це відкрита книга історії Землі.

Як дістатися у Доломіти

Зручніше за все дістатися до Доломітових Альп авіа- або залізничним транспортом. У гірськолижний сезон, який триває з грудня по квітень, крім регулярних авіарейсів, додатково відкривається безліч чартерних авіарейсів до найближчих до гірського масиву міст: Больцано, Інсбрук, Венеція, Верона. Однак, добиратися до регіону найзручніше з Інсбрука.

Найближчі залізничні станції йдуть по лінії Верона – Бреннеро – Інсбрук – Мюнхен. З цих міст до багатьох гірськолижних курортів Доломітових Альп регулярно ходять автобуси. Також в регіоні функціонує вузькоколійна залізниця.

Як дістатися у Доломіти

Музеї, замки та інші архітектурні дива

В містечках і селах Доломітових Альп розкидано чимало старовинних церков, замків і просто житлових будинків, яким по кілька сотень років! Про події Першої світової війни розповість музей просто неба на горі Лагацої. У його фондах – система тунелів, яка була створена для закладання вибухівки, тут можна побачити цілі військові містечка.

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