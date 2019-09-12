Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести осінню відпустку на Майорці. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Майорка, або Мальорка – іспанський острів, що належить Балеарським островам, є найбільшим з усього архіпелагу. "Найбільший" (саме так перекладається назва острова з іспанської мови) популярний серед туристів, потік яких постійно зростає: 12 мільйонів туристів щорічно відвідують цей курорт. І це не дивно!

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Пляж Муро на Майорці

Муро, або Плайя-де-Муро – найбільший піщаний пляж Майорки. Він складається з 4 окремих секцій, що простягаються майже на 6 км. До пляжу легко дістатися, готелі і апартаменти розташовані просто біля узбережжя, тут повно ресторанів і розваг. Завдяки мілководдю і відсутності сильного хвилювання вода завжди тепла.

Пляж Муро

Печера Дракона

Найбільш незвичайною природною пам'яткою Майорки вважається печера Дракона, царство сталактитів, гротів і кристально чистих підземних озер протяжністю понад дві тисячі метрів. Народні легенди розповідають, що в печері ховали свої скарби лицарі-тамплієри і середземноморські пірати, а перші їх пошуки здійснили ще в 14 столітті. На жаль, багатства знайти не вдалося, зате були складені докладні карти печери.

Печера Дракона

Кала-Манді

Кала-Манді – невеликий затишний і умиротворений курорт в східній частині острова Майорка. Це воістину чудове місце пропонує своїм гостям купу цікавого – прекрасний відпочинок на пляжі і відвідування визначних пам'яток, супроводжувані щирістю і гостинністю жителів, а у вечірній час – веселощі, які рясніють яскравими вогнями барів і кафе містечка Порто-Крісто. Приїжджати сюди можна в будь-яку пору року, але найкращим періодом вважається час з травня до вересня.

Кала-Манді

Мис Форментор

Мальовничий мис Форментор видніється далеко в морі на північному узбережжі Майорки. Головна причина, з якої він гордо несе звання одного з найбільш відвідуваних місць на острові, – надзвичайна краса його ландшафтів: прямовисні скелі спускаються до дивовижно синього моря, а їх вершини покриті вічнозеленими лісами. Втім, мис Форментор люблять не в останню чергу за гарний пляж з дрібним білим піском і дуже прозорою, чистою водою.

Форментор

Пляж Кала-Агулла

Кала-Агулла розташований в районі Капдепера. Пляж, що у природній бухті серед скель, постійно змінює свої обриси в залежності від напрямку вітру, який підганяє морські брижі. По сусідству розкинувся сосновий гай з високими деревами – в ньому можна сховатися від спеки. Пісок дрібний і чистий, море прозоре з плавним входом, плавати безпечно. Купальний сезон триває з червня і до вересня. Через красу і наявність інфраструктури тут зазвичай велелюдно, тому краще приїжджати зранку.

Кала-Агулла

Океанаріум

Океанаріум тут складається з 55 акваріумів, в яких мешкає величезна кількість представників морської фауни. Його відкрили у 2007 році, відтоді він не раз завойовував звання "Найкращий акваріум Європи". Його загальна площа понад 41 тисячі квадратних метрів, на повноцінну екскурсію і знайомство з підводним світом піде не менше 4 годин. В океанаріумі Пальми розташований найглибший акваріум Європи, де живуть зубасті акули.

Океанаріум Майорки

Ринок в Пальма-де-Майорці

Одне з найкращих місць на Майорці, де можна купити і спробувати найсвіжішу і дуже смачну їжу, ринок Mercat de l'olivar. Устриці з білим вином, суші, сотні видів сирів, ковбас, хамону, різнокольорових оливок, екзотичних фруктів і солодощів: очі розбігаються, назви самі складаються в романтичну серенаду їжі, а слинки у роті зрадницьки змушують раз у раз відкривати гаманець.

Ринок в Пальма-де-Майорці

Природний парк Галатцо

Природний парк Галатцо розташований в мальовничій гірській долині недалеко від столиці Майорки. Весь парк потопає в зелені, стежки приводять відвідувачів до гірських озер і численних водоспадів, а з найвищих точок відкривається прекрасний вид на весь острів. Бажаючі додати у подорож трохи екстриму можуть прогулятися підвісними мостами, прокотитися над деревами на тросі і спробувати свої сили в скелелазінні.

Парк Галатцо

Пальмський собор

Кафедральний собор Пальми, який був зведений на уламках колишньої мечеті після звільнення острова від панування маврів. Роботи з будівництва храму почалися ще при Хаймі I й продовжилися за його сина Хаймі II. Остаточно собор був добудований тільки в XX столітті. Усередині є останки королів Хайма II і Хайма III. Пальмський собор є видатною пам'яткою готичної архітектури Південної Європи.

Кафедральний собор Пальми

Пляж Ес-Тренк

Містечко Ес-Тренк доволі ізольоване і лежить віддалік від курортів Майорки. Однак туристи все ж прагнуть туди, де чисті хвилі омивають багатокілометрову вузьку косу. Дюни заросли мальовничими сосновими гаями: дерева виділяють свіжість і хвойний аромат. Тут можна зустріти любителів дикої природи, і серфінгу, і нудистів, хоча нежилим пляж не назвеш.

Пляж Ес-Тренк

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