Несподівана заява: науковці розповіли, чому люди позіхають

У дослідженні, опублікованому в журналі Physiology & Behavior, взяли участь 92 студенти-біологи, які змінювали температуру свого мозку в лабораторії. Команда хотіла перевірити гіпотезу про те, що позіхання спрацьовує, коли череп стає занадто гарячим.

Відповідно до гіпотези, позіхання допомагає охолодити мозок шляхом остудження крові в сонних артеріях. Температура головного мозку може змінюватися з різних причин, включаючи стрес, порушення кори мозку та характер сну.

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Учасникам було запропоновано помістити холодну (4 градусів Цельсія) теплу (46 градусів Цельсія) або кімнатної температури (22 C) упаковку на сонні артерії - великі кровоносні судини на шиї, які качають кров до мозку, шиї і обличчя.

Вони тримали компрес у цій області протягом п'яти хвилин, а потім вчені використовували термографічне обладнання, щоб перевірити, чи змінилася температура мозку учасників.

Потім учасники подивилися 63-секундне відео про дев'ять різних людей, котрі позіхають. Після перегляду кліпів вони заповнили анкети, відповідаючи на питання, чи було у них бажання позіхати до, під час або після перегляду. Оскільки позіхання "заразне", вчені вирішили, що це покаже, чи вплинула температура крові, яка спрямовується до мозку, на рефлекс.

Як і очікувалося, вчені виявили, що охолодження було пов'язано з меншою кількістю позіхання.

62 з 92 учасників захотіли позіхати під час перегляду відео. Учасники, які понизили температуру свого мозку, відчували менше бажання позіхати, ніж ті, хто перебував у групах з теплою і кімнатною температурою. В цілому в "холодній" групі відчували потребу позіхнути 48,5% учасників, а в "теплій" - 84,8%. Для групи "кімнатної температури" цей показник склав 69,2 відсотка.

Ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, що вказують на те, що позіхання функціонує як компенсаторний механізм охолодження мозку, - пишуть автори.

Ендрю С. Геллап, співавтор дослідження і доцент кафедри психології в політехнічному інституті SUNY (США), сказав, що позіхання часто неправильно розуміють як в науковій спільноті, так і серед широкої громадськості. Геллап і його команда вже показали в попередньому дослідженні, що люди рідше позіхають взимку, ніж в літні місяці.

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