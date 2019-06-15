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Несподівана заява: науковці розповіли, чому люди позіхають

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Ми позіхаємо, щоб охолодити мізки - фото 1
Ми позіхаємо, щоб охолодити мізки

У дослідженні, опублікованому в журналі Physiology & Behavior, взяли участь 92 студенти-біологи, які змінювали температуру свого мозку в лабораторії. Команда хотіла перевірити гіпотезу про те, що позіхання спрацьовує, коли череп стає занадто гарячим.

Відповідно до гіпотези, позіхання допомагає охолодити мозок шляхом остудження крові в сонних артеріях. Температура головного мозку може змінюватися з різних причин, включаючи стрес, порушення кори мозку та характер сну.

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Учасникам було запропоновано помістити холодну (4 градусів Цельсія) теплу (46 градусів Цельсія) або кімнатної температури (22 C) упаковку на сонні артерії - великі кровоносні судини на шиї, які качають кров до мозку, шиї і обличчя.

Вони тримали компрес у цій області протягом п'яти хвилин, а потім вчені використовували термографічне обладнання, щоб перевірити, чи змінилася температура мозку учасників.

Потім учасники подивилися 63-секундне відео про дев'ять різних людей, котрі позіхають. Після перегляду кліпів вони заповнили анкети, відповідаючи на питання, чи було у них бажання позіхати до, під час або після перегляду. Оскільки позіхання "заразне", вчені вирішили, що це покаже, чи вплинула температура крові, яка спрямовується до мозку, на рефлекс.

Науковці вважають, що позіхання сприяє охолодженню мозку - фото 334539

Як і очікувалося, вчені виявили, що охолодження було пов'язано з меншою кількістю позіхання.

62 з 92 учасників захотіли позіхати під час перегляду відео. Учасники, які понизили температуру свого мозку, відчували менше бажання позіхати, ніж ті, хто перебував у групах з теплою і кімнатною температурою. В цілому в "холодній" групі відчували потребу позіхнути 48,5% учасників, а в "теплій" - 84,8%. Для групи "кімнатної температури" цей показник склав 69,2 відсотка.

Ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, що вказують на те, що позіхання функціонує як компенсаторний механізм охолодження мозку, - пишуть автори.

Ендрю С. Геллап, співавтор дослідження і доцент кафедри психології в політехнічному інституті SUNY (США), сказав, що позіхання часто неправильно розуміють як в науковій спільноті, так і серед широкої громадськості. Геллап і його команда вже показали в попередньому дослідженні, що люди рідше позіхають взимку, ніж в літні місяці.

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Джерело: newsweek
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