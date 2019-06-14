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Кожен п'ятий стикається з проблемами після зробленого татуювання, – вчені

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Лікарі рекомендують відповідально ставитися до татуювань - фото 1
Лікарі рекомендують відповідально ставитися до татуювань

Найпоширенішими наслідками татуювання є різні опіки або набряки. В окремих випадках проблема вже суттєвіша – татуювання можуть викликати навіть сепсис. Саме тому науковці та медики рекомендують відповідально підійти до цього процесу.

The Daily Telegraph опублікувала дані дослідження за участю понад 2 тисяч осіб. Його автори – фахівці з благодійної організації

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Королівське товариство охорони здоров'я. Вони вивчали особливості фізичного та психічного здоров'я людей після того, як ті робили у себе татуювання. Згідно з отриманими результатами, майже кожна п'ята людина (близько 18%) протягом п'яти років після нанесення татуювання стикалися зі специфічними проблемами зі здоров'ям.

Майже кожен п'ятий стикався з проблемами після нанесення - фото 334423

Кожна п'ята людина піддається серйозному ризику розвитку сепсису й інших ускладнень, опіків або набряків, – заявила виконавчий директор Королівського товариства охорони здоров'я Ширлі Крамер.

Фахівці встановили, що кожен десятий з тих, хто страждав від різних захворювань після зроблених татуювань, був змушений звернутися за професійною медичною допомогою. При цьому, на їхню думку, популярність татуювань буде тільки зростати, оскільки люди активно шукають самовираження, а татуювання багато хто розглядає, як спосіб висловити свою індивідуальність.

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Джерело: The Daily Telegraph
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