На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кожен п'ятий стикається з проблемами після зробленого татуювання, – вчені
-
- 16
Найпоширенішими наслідками татуювання є різні опіки або набряки. В окремих випадках проблема вже суттєвіша – татуювання можуть викликати навіть сепсис. Саме тому науковці та медики рекомендують відповідально підійти до цього процесу.
The Daily Telegraph опублікувала дані дослідження за участю понад 2 тисяч осіб. Його автори – фахівці з благодійної організації
Це цікаво: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині
Королівське товариство охорони здоров'я. Вони вивчали особливості фізичного та психічного здоров'я людей після того, як ті робили у себе татуювання. Згідно з отриманими результатами, майже кожна п'ята людина (близько 18%) протягом п'яти років після нанесення татуювання стикалися зі специфічними проблемами зі здоров'ям.
Кожна п'ята людина піддається серйозному ризику розвитку сепсису й інших ускладнень, опіків або набряків, – заявила виконавчий директор Королівського товариства охорони здоров'я Ширлі Крамер.
Фахівці встановили, що кожен десятий з тих, хто страждав від різних захворювань після зроблених татуювань, був змушений звернутися за професійною медичною допомогою. При цьому, на їхню думку, популярність татуювань буде тільки зростати, оскільки люди активно шукають самовираження, а татуювання багато хто розглядає, як спосіб висловити свою індивідуальність.
Читайте також: Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд
-
21:55Леді Гага розповіла правду про роман з Бредлі Купером
-
21:447 поз для лінивого сексу влітку
-
21:2515 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:10Навіщо ложечку в McDonald's роблять з порожньою квадратною ручкою
-
21:02Кожен п'ятий стикається з проблемами після зробленого татуювання, – вчені
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:53Apple готує одразу сім нових MacBook
-
20:42Xiaomi Mi 9T можна буде купити в Україні за "смачною" ціною: коли та де
-
20:21Зухвала мавпа зняла селфі із середнім пальцем (фото)
-
20:13Добова норма: скільки можна з'їсти полуниці без шкоди для здоров'я
-
19:53П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите
-
19:43Тюнер Porsche вирішив випустити власний суперкар
-
19:24Засмагла Дорофєєва похвалилася новими обкладинками глянцю
-
19:13Android 10: відомо, які смартфони Xiaomi і коли оновляться до актуальної версії ОС
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:53Як кава впливає на ваше інтимне життя
-
18:43Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом: мережу всіяли кумедні меми
-
18:22Пляжний сезон у Києві в яскравих знімках
-
18:18Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея
-
18:10Гороскоп на 15 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Чорнобиль від НВО вляпався у гучний скандал (відеофакт)
-
17:42Чим варто замінити морозиво та газовані напої влітку
-
17:21Блогерка зі Швеції розповіла, який одяг приваблює багатіїв
-
17:14Можете видаляти: ігри, які тренують мізки, виявилися абсолютно безглуздими
-
16:55Ця смачна літня ягода заважає схудненню
-
21:447 поз для лінивого сексу влітку
-
18:18Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея
-
16:21Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз
-
14:15Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
12:00Цікавий тест: Вгадай, чи це сказав Трамп
-
08:53KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята
-
07:31Як просто перетворитися з сови на жайворонка
- 11 червня
-
21:2212 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу
-
19:55Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках
-
17:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас