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Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея

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Влітку не слід зловживати холодним душем - фото 1
Влітку не слід зловживати холодним душем

Фахівці наголошують, що приймати холодний душ влітку – не така вже й корисна справа. Зокрема, коли мова йде про ситуації, коли ви щойно прийшли з вулиці. Різкий перепад температур може спровокувати загострення проблем з серцем або судинами.

Під час тривалого перебування на спекотної вулиці або поїздки в задушливому транспорті більшість з нас тільки й мріє про те, щоб швидше прийняти прохолодний душ. Однак фахівці радять почекати й не ставати відразу під прохолодні струмені. Особливо це стосується людей, які страждають від серцевих недуг і мають проблеми з тиском або судинною системою.

І ще: Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч

Коли на вулиці постійна спека, організм втрачає не тільки рідину, але мікроелементи, а разом із ними – й життєві сили. Тому варто поберегти внутрішні резерви і не створювати непотрібних стресових ситуацій. Після того, як наше тіло нагрілося під сонячними променями і при температурі 35 градусів, ні в якому разі не можна відразу ставати під прохолодний душ – це справжній шок для серцево-судинної системи. Як би сильно не хотілося охолодитися, почекайте хвилин 10, поки організм хоч трохи охолоне, – рекомендує лікар.

Не ставайте відразу під крижану воду - фото 334365

Варто також відзначити, що душ може бути прохолодним, але не крижаним, інакше так і до серцевого нападу недалеко. В ідеалі – потрібно постійно змінювати температуру від прохолодної до теплої, створюючи незначний контраст. Прохолодна вода трохи знизить температуру тіла, а теплий душ створить ілюзію того, що в приміщенні не так уже й спекотно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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