Неправильно зберігаємо хліб і ще 11 помилок, які ми регулярно робимо на кухні

У калейдоскопі щоденних справ ми навіть не помічаємо, що регулярно робимо помилки на кухні, виконуючи базові дії. Ми неправильно зберігаємо багато продуктів, використовуємо невідповідний кухонний інвентар, а також підходимо не надто раціонально до приготування простих страв.

Ми поділимося з вами найпоширенішими помилками, які властиві більшості ґаздинь і ґазд. Якщо ви помітите їх у себе, то постарайтеся негайно виправити ситуацію. Це допоможе вам готувати краще і швидше.

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1. Неправильно зберігаємо хліб

Багато хто звик зберігати хліб на кухонній полиці, але це не зовсім правильно. Для того щоб він довше не псувався, найкраще прибрати хліб до холодильника, а перед вживанням підігріти у духовці або в тостері. Тільки не забудьте ретельно запакувати хліб перш, ніж прибрати його до холодильника. Так він не буде вбирати сторонні запахи.

Хліб краще прибирати до холодильника

2. Ставимо молоко на дверцята холодильника

Ще одна типова помилка – це зберігати молоко на дверцятах холодильника. Там дійсно передбачена відповідна полиця, але температура в цій частині холодильника трохи вища. Через це молоко швидше псується, тому краще ставити його в основний відсік.

3. Готуємо картопляне пюре блендером

Сучасні технології дозволяють нам готувати будь-які страви за лічені хвилини, але іноді краще витратити трохи більше часу і приготувати їх за оригінальними рецептами наших мам і бабусь. Наприклад, скористатися звичайним товкачиком для того, щоб зробити легке і повітряне пюре. Блендер заощадить час, але зробить пюре в'язкішим і не таким смачним. А ще у вас ж шанс спалити блендер, адже іноді пюре перетворюється на клейстер.

Блендер не зробить ваше пюре повітряним і легким

4. Неправильно розморожуємо м'ясо

Бажаючи заощадити час, багато ґаздинь кладуть заморожене м'ясо у воду. Так воно дійсно швидше розморожується, але втрачає свої смакові якості. Ми рекомендуємо заздалегідь подумати про те, що ви збираєтеся готувати, і дістати всі необхідні продукти з морозильної камери. М'ясо ідеально розморожувати в холодильній камері.

5. Відчиняємо дверцята духової шафи

Якщо ви хочете отримати пишну випічку, то не варто відчиняти дверцята духовки до закінчення випікання. Навіть якщо в рецепті вказано лише приблизний час приготування, завжди орієнтуйтеся на нього і перевіряйте готовність лише в самому кінці, коли тісто вже не опаде.

Не відчиняйте духовку під час випікання

6. Не дотримуємось рецепту

Згадайте, як часто ви додаєте щось "на око"? Ми впевнені, що таке трапляється досить часто, але краще слідувати за рецептом і дотримуватися зазначених там пропорцій. Особливо важливо це робити, якщо ви готуєте випічку. Але попереджаємо, що більшість рецептиків ваших інстабогинь сформовані за принципом "на око", тож спробуйте знайти класичний аналог, аби не вийшло, що ви просто переведете продукти.

7. Збиваємо холодні білки

Для приготування класичного бісквіта або безе вам потрібно буде не тільки правильно відокремити білки від жовтків, а й збити інгредієнти. Жовтки зазвичай змішуються з цукром і їх температура не настільки важлива, а ось білки повинні бути кімнатної температури, щоб їх можна було збити в міцну пишну піну.

Білки мають бути кімнатної температури

8. Погано пропікаєте піцу

Якщо основа для піци недостатньо хрустка, то це, безумовно, впливає на смак страви. Для того щоб отримати результат не гірший, ніж у будь-якій італійській піцерії, відправте тісто на 2-3 хвилини у розігріту духовку, а вже потім змащуйте томатною пастою, рівномірно розподіляйте всі інші інгредієнти і продовжуйте готувати.

9. Зберігаємо всі овочі в холодильнику

Далеко не всі овочі і фрукти потрібно зберігати в холодильнику. Картопля, наприклад, змінює свій смак під впливом низьких температур, тому її найкраще зберігати на кухні в кошику. Помідори, банани і яблука теж краще не прибирати до холодильника, адже там вони тільки швидше зіпсуються.

Не всі овочі та фрукти можна зберігати в холодильнику

10. Неправильно варимо макарони

Не секрет, що макарони потрібно опускати в уже киплячу підсолену воду, а от про те, що їх бажано помішувати в перші кілька хвилин варіння, знають не всі. Так макарони не склеяться і не пристануть до дна каструлі.

11. Користуємося однієї обробною дошкою

Зараз у спеціалізованих магазинах представлений великий вибір обробних дощок, тому у вас є можливість купити саме ті дошки, які вам дійсно потрібні. На кухні має бути не менше 3-х обробних дощок. Одну ви будете використовувати для м'яса і риби, на іншій різати овочі та фрукти, а третя залишиться для хліба та іншої випічки.

У вас має бути кілька різних дощок для нарізання

12. Ріжемо все одним ножем

На ножах не варто економити. Для того щоб вам було зручно, придбайте 4 основні ножі: кухарський, універсальний, овочевий і хлібний. Усі ножі відрізняються не тільки розміром, але і якістю заточування. Зверніть на це особливу увагу при покупці і обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем в магазині.

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