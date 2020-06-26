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Як правильно додавати рідкий порошок в пральну машину: лайфхак здивував мережу

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Як правильно додавати рідкий порошок в пральну машину: лайфхак здивував мережу - фото 1

В інтернеті піднявся ажіотаж після допису у Facebook австралійки Амбер Міллер про те, як правильно додавати рідину для прання в пральну машину.

Так, жінка заявила, що мірний ковпачок з рідиною для прання потрібно покласти в машинку разом з одягом. Це шокувало тисячі людей, які ніколи не чули про такий спосіб раніше.

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Як правильно додавати рідкий порошок в пральну машину: лайфхак здивував мережу - фото 412434

За словами Міллер, її дочка Ніколетт розповіла, що ковпачки потрібні не тільки для відмірювання необхідної кількості рідини для прання, насправді вони створені для того, щоб їх кидали разом з білизною. Жінка пояснила це тим, що проходження дозуючих ковпачків через машинку запобігає застиганню рідини по краях пластика і ополіскує їх ретельніше, ніж при митті руками.

"Мозок зірвався. Давай, скажи мені, що ти це знав", – підписала міс Міллер пост, який став вірусним. Тисячі користувачів мережі запевнили її, що вона не одна, підтвердивши, що ніколи раніше не чули про таку ідею.

Як правильно додавати рідкий порошок в пральну машину: лайфхак здивував мережу - фото 412433

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Джерело: dailymail
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