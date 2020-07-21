День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

21 липня у світі відзначають Міжнародний день нездорової їжі. З цієї нагоди перевіримо, що ти знаєш про калорійність найсмачніших, але шкідливих страв. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Чебуреки, піци, бургери, шаурма, курячі ніжки, картопля фрі, тако та інші страви, від згадки про які тече слина, мають своє власне свято. Погодься, що це смачно, але якщо зловживати такою їжею, то може постраждати здоров'я і фігура – до тебе прилипнуть зайві кілограми, а почуватимешся не дуже добре.

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Ми підготували для тебе 10 найпопулярніших страв з фаст-фуду, а тобі потрібно відгадати, скільки ж калорій у них!

До слова, денна норма калорій для людини, яка веде здебільшого сидячий образ життя, коливається у межах 2000 кілокалорій. А в одному маленькому яблуці – 50 калорій.

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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