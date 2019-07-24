Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Неймовірна швидкість: Hyperloop встановив світовий рекорд (відео)

  • 33
Капсула Hyperloop встановив світовий рекорд - фото 1
Капсула Hyperloop встановив світовий рекорд / newatlas

Прототип вакуумного поїзда Hyperloop зміг встановити світовий рекорд швидкості у 463 кілометри на годину. Рекорд був встановлений в рамках змагань Hyperloop Pod Competition. Організатором заходу є сам засновник компаній Tesla і SpaceX, який дає можливість студентам продемонструвати свої капсули.

У 2019 році заявку на участь в змаганні подала 21 команда, однак судді допустили до гонки тільки чотири капсули. Ними стали Delft Hyperloop (Нідерланди), EPHL Hyperloop (Швейцарія), Swissloop (Швейцарія) і TUM Hyperloop (Німеччина). Остання капсула, до речі, раніше називалася WARR Hyperloop і вигравала всі попередні змагання. Її рекорд швидкості у 2018 році – 457 кілометрів на годину.

До слова: З'явився віртуальний тур по станції Hyperloop: відео

За умовою конкурсу, переможець повинен розігнати капсули у вакуумній трубці до максимальної швидкості, подолати відстань в 1,6 кілометра і безпечно зупинитися.

Переможці змагань Hyperloop Pod Competition - фото 343139
Переможці змагань Hyperloop Pod Competition
TUM Hyperloop (Німеччина) - фото 343140
TUM Hyperloop (Німеччина)

Студенти з Німеччини показали себе з найкращого боку і в цьому році. Вони побили власний рекорд, розігнавши капсулу TUM Hyperloop до 463 км/год. На жаль, заїзд пройшов не так гладко, як хотілося – на відео можна побачити, як при досягненні рекордної швидкості навколо апарату з'являються іскри і летять дрібні деталі. Швидше за все, це сталося через пошкодження стінок труби, а не капсули.

Наступне змагання Hyperloop Pod Competition пройде у 2020 році, і буде набагато складніше за попередні. Ілон Маск оголосив, що довжина тунелю становитиме цілих 9,7 кілометра, причому одна з її ділянок буде дещо зігнутою. Студентам доведеться серйозно попрацювати над маневреністю і безпекою своїх капсул, тому що на місці цього вигину цілком може виникнути аварія.

Ідея створення подібного транспорту виникла в Ілона Маска у 2013 році. Винахідник загорівся бажанням провести під містами вакуумні трубки, усередині яких, на швидкості понад 1000 кілометрів на годину, будуть переміщатися капсули з пасажирами.

Читайте також: Tesla покаже гіперкар, який працює на ракетному паливі

Джерело: newatlas
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
  • 21 липня, 10:27
  • 388
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 238
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1526
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології