Неймовірна швидкість: Hyperloop встановив світовий рекорд (відео)

Прототип вакуумного поїзда Hyperloop зміг встановити світовий рекорд швидкості у 463 кілометри на годину. Рекорд був встановлений в рамках змагань Hyperloop Pod Competition. Організатором заходу є сам засновник компаній Tesla і SpaceX, який дає можливість студентам продемонструвати свої капсули.

У 2019 році заявку на участь в змаганні подала 21 команда, однак судді допустили до гонки тільки чотири капсули. Ними стали Delft Hyperloop (Нідерланди), EPHL Hyperloop (Швейцарія), Swissloop (Швейцарія) і TUM Hyperloop (Німеччина). Остання капсула, до речі, раніше називалася WARR Hyperloop і вигравала всі попередні змагання. Її рекорд швидкості у 2018 році – 457 кілометрів на годину.

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За умовою конкурсу, переможець повинен розігнати капсули у вакуумній трубці до максимальної швидкості, подолати відстань в 1,6 кілометра і безпечно зупинитися.

Переможці змагань Hyperloop Pod Competition

TUM Hyperloop (Німеччина)

Студенти з Німеччини показали себе з найкращого боку і в цьому році. Вони побили власний рекорд, розігнавши капсулу TUM Hyperloop до 463 км/год. На жаль, заїзд пройшов не так гладко, як хотілося – на відео можна побачити, як при досягненні рекордної швидкості навколо апарату з'являються іскри і летять дрібні деталі. Швидше за все, це сталося через пошкодження стінок труби, а не капсули.

Наступне змагання Hyperloop Pod Competition пройде у 2020 році, і буде набагато складніше за попередні. Ілон Маск оголосив, що довжина тунелю становитиме цілих 9,7 кілометра, причому одна з її ділянок буде дещо зігнутою. Студентам доведеться серйозно попрацювати над маневреністю і безпекою своїх капсул, тому що на місці цього вигину цілком може виникнути аварія.

Ідея створення подібного транспорту виникла в Ілона Маска у 2013 році. Винахідник загорівся бажанням провести під містами вакуумні трубки, усередині яких, на швидкості понад 1000 кілометрів на годину, будуть переміщатися капсули з пасажирами.

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