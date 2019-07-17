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З'явився віртуальний тур по станції Hyperloop: відео

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Як виглядатиме станція Hyperloop - фото 1
Як виглядатиме станція Hyperloop / engadget

Команда фахівців з Технологічного університету Дельфта у Нідерландах, яка бере участь в конкурсі SpaceX Hyperloop Pod Competition 2019, показала людям, як можуть виглядати станції майбутнього надшвидкісного потягу. У відео продемонстрована модель.

Голландці відтворили вигляд станції у віртуальній реальності, вдавшись до 3D-графіки з INDG і AltSpace. Ця команда посіла перше місце в конкурсі SpaceX Hyperloop Pod Competition у 2017 році, коли вперше брала участь в змаганнях. Метою цього змагання було створення надшвидкісного шаттла, який зможе подолати тестову ділянку у 1,25 кілометра.

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Тоді голландські фахівці змогли розігнати шаттл до 94 кілометрів на годину.

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Джерело: engadget
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