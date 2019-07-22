Tesla покаже гіперкар, який працює на ракетному паливі

Тестування нового унікального гіперкара Tesla Roadster планують почати вже в кінці 2019 початку 2020 року.

Керівники автомобільної компанії Tesla заявили про розробки нового гіперкара, який буде працювати на ракетному паливі.

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За попередніми даними, новинка з'явиться у 2020 році. Причому, тестування нового гіперкара Tesla Roadster планують почати вже в кінці 2019 початку 2020 року. До 100 кілометрів на годину машина зможе розганятися менше, ніж за 1,9 секунди. На одному заряді акумулятора авто зможе проїхати до 997 кілометрів.

Більш того, у нового гіперкара буде комплектація SpaceX, що містить двигуни з холодним повітрям, які поліпшують прискорення, гальмування, а також входження в повороти. За словами конструкторів, саме використання даних двигунів дозволить зробити автомобіль затребуваним на ринку.

Точні технічні дані, а також інформація про екстер'єр та інтер'єр засекречена. Звісно, перед випуском гіперкара буде проведена презентація, на якій виробники зможуть відкрити всю інформацію, пов'язану з цим авто.

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