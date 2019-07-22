Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Tesla покаже гіперкар, який працює на ракетному паливі

  • 21
Інформація про екстер'єр та інтер'єр засекречена - фото 1
Інформація про екстер'єр та інтер'єр засекречена / Carstyling

Тестування нового унікального гіперкара Tesla Roadster планують почати вже в кінці 2019 початку 2020 року.

Керівники автомобільної компанії Tesla заявили про розробки нового гіперкара, який буде працювати на ракетному паливі.

І ще: У 9 разів рідше: новий звіт про Tesla потішить власників авто

За попередніми даними, новинка з'явиться у 2020 році. Причому, тестування нового гіперкара Tesla Roadster планують почати вже в кінці 2019 початку 2020 року. До 100 кілометрів на годину машина зможе розганятися менше, ніж за 1,9 секунди. На одному заряді акумулятора авто зможе проїхати до 997 кілометрів.

Більш того, у нового гіперкара буде комплектація SpaceX, що містить двигуни з холодним повітрям, які поліпшують прискорення, гальмування, а також входження в повороти. За словами конструкторів, саме використання даних двигунів дозволить зробити автомобіль затребуваним на ринку.

Tesla покаже гіперкар, який працює на ракетному паливі - фото 342417

Tesla покаже гіперкар, який працює на ракетному паливі - фото 342418

Точні технічні дані, а також інформація про екстер'єр та інтер'єр засекречена. Звісно, перед випуском гіперкара буде проведена презентація, на якій виробники зможуть відкрити всю інформацію, пов'язану з цим авто.

Читайте також: Tesla Model 3 встановила феєричний світовий рекорд

Джерело: inverse
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 702
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 149
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 636
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології