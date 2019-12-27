Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними

Щороку перед новорічними святами українці роздумують, яку ж ялинку їм обрати: живу, штучну чи альтернативну? Відповідаємо на усі важливі питання та допоможемо розібратися, яка ж ялинка є найбільш екологічною та найменше шкодить природі – у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч Державне агентство лісових ресурсів готове до того, щоб продати з нагоди Новорічних свят 500 тисяч живих ялинок. Окрім цього, до сезону готові виробники штучних ялинок. А ще браконьєри та недобросовісні громадяни планують вирубувати дерева, щоб потім ними прикрасити домівку. Попит породжує пропозицію та навпаки, але наскільки такі новорічні декорації безпечні більшість українців не знає.

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Обрати різдвяне дерево не так вже і легко. Справжня ялинка вмирає через кілька тижнів, а штучна стоїть роками, але роками й розкладається. Що обрати?

Чому штучна ялинка не є екологічною

Головний аргумент на користь штучних дерев такий: не потрібно вирубувати живі ялинки та витрачатись щороку на нові. Проте є й аргументи проти:

Ресурсозатратність . Щоб зробити, запакувати, транспортувати такі дерева, витрачається багато ресурсів, що, до речі, спричиняє викид парникових газів.

. Щоб зробити, запакувати, транспортувати такі дерева, витрачається багато ресурсів, що, до речі, спричиняє викид парникових газів. Полівінілхлорид. Штучні ялинки пластикові. Найчастіше – це полівінілхлорид (PVC, ПВХ), який виготовляється з горючих корисних копалин. Такий процес супроводжується викидами парникових газів та вивільненням канцерогенів (діоксин, етиленхлорид, вінілхлорид тощо).

Не ставте штучну ялинку біля батареї, адже це посилює виділення токсичних речовин.

Вуглецевий слід . Експерти з "Carbon Trust" дійшли висновку, що двометрова штучна ялинка – це близько 40 кілограмів парникових газів, що є удвічі більше, ніж від справжньої ялинки.

. Експерти з "Carbon Trust" дійшли висновку, що двометрова штучна ялинка – це близько 40 кілограмів парникових газів, що є удвічі більше, ніж від справжньої ялинки. Утилізація. Пластмаса не піддається біологічному руйнуванню, тож головна проблема штучних дерев – відсутність переробки.

Чому жива ялинка не є екологічною

Аргумент на користь живих ялинок такий: їх вирощують спеціально у лісогосподарствах для Нового року й це не пластик, який не руйнується. Аргумент слабкий, адже все одно є ті, хто вирубує ліси. До слова, спеціалісти з "Carbon Trust" знають, що двометрова ялинка, яку потім викинуть на сміттєзвалище, спричиняє вуглецевий слід у близько 16 кілограмів. Якщо ви спалити ялинку, як добриво, то негативний вплив на природу зменшиться ще на 80%. Щоб скоротити екологічний слід, потрібно обрати ялинку з найближчого до вас лісгоспу. Отож, проблеми, які пов'язані з живими деревами:

Підробні ліцензії . Легальні продавці існують, проте існують і шахраї-браконьєри. Ознаки законного продажу ялинок: продавець має касовий апарат, видає чеки, на ялинці є бирка зі штрихкодом. Щоб уникнути махінацій зі штрихкодами, які можуть перевішувати, купуйте безпосередньо у лісгоспах.

. Легальні продавці існують, проте існують і шахраї-браконьєри. Ознаки законного продажу ялинок: продавець має касовий апарат, видає чеки, на ялинці є бирка зі штрихкодом. Щоб уникнути махінацій зі штрихкодами, які можуть перевішувати, купуйте безпосередньо у лісгоспах. Лісгосп – не ліс . Такі насадження ялинок не природні, тобто їх насадила людина так, як їй захотілося й зазвичай для такого використовують гербіциди та пестициди.

. Такі насадження ялинок не природні, тобто їх насадила людина так, як їй захотілося й зазвичай для такого використовують гербіциди та пестициди. Утилізація. Тут теж не все так однозначно: на смітник, у вогонь, до пункту прийому живих ялинок. На сміттєзвалищі органіка розкладається, виділяє метан, який змінює клімат. На розпал у багаття ніби найкращий варіант, адже має найменшу екологічну шкоду. Найкраще – подрібнити дерево в тріску та розсипати по землі як добриво. По ідеї цим мають зайнятися у пункті прийому.

Які є альтернативи звичайним ялинкам

Ялинка у горщику. Це найкращий варіант та аналог живого дерева: пахне та не псує довкілля. Але після свят дерево потрібно пересадити та доглядати за ним. Також можете прикрасити ялинку на подвір'ї, якщо живете за містом та маєте власну територію.

Декоративна ялинка. Хендмейд-ялинки та святкові декорації – найкращий варіант для тих, хто не може дозволити собі ялинку в горщику, але може змайструвати власну. Якщо вам бракує запаху справжньої ялинки, то прикрасіть дім гілками. Так ви не вирубуєте цілу рослину.

Альтернативна ялинка. Це розлоге поле для вашої фантазії. Можете використовувати звичні речі, з яких створите власну новорічну красуню. Також пам'ятайте, що мішура не є екологічною.

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