На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
- 87
Щороку перед новорічними святами українці роздумують, яку ж ялинку їм обрати: живу, штучну чи альтернативну? Відповідаємо на усі важливі питання та допоможемо розібратися, яка ж ялинка є найбільш екологічною та найменше шкодить природі – у статті на Радіо МАКСИМУМ!
Цьогоріч Державне агентство лісових ресурсів готове до того, щоб продати з нагоди Новорічних свят 500 тисяч живих ялинок. Окрім цього, до сезону готові виробники штучних ялинок. А ще браконьєри та недобросовісні громадяни планують вирубувати дерева, щоб потім ними прикрасити домівку. Попит породжує пропозицію та навпаки, але наскільки такі новорічні декорації безпечні більшість українців не знає.
І ще: ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
Обрати різдвяне дерево не так вже і легко. Справжня ялинка вмирає через кілька тижнів, а штучна стоїть роками, але роками й розкладається. Що обрати?
Чому штучна ялинка не є екологічною
Головний аргумент на користь штучних дерев такий: не потрібно вирубувати живі ялинки та витрачатись щороку на нові. Проте є й аргументи проти:
- Ресурсозатратність. Щоб зробити, запакувати, транспортувати такі дерева, витрачається багато ресурсів, що, до речі, спричиняє викид парникових газів.
- Полівінілхлорид. Штучні ялинки пластикові. Найчастіше – це полівінілхлорид (PVC, ПВХ), який виготовляється з горючих корисних копалин. Такий процес супроводжується викидами парникових газів та вивільненням канцерогенів (діоксин, етиленхлорид, вінілхлорид тощо).
Не ставте штучну ялинку біля батареї, адже це посилює виділення токсичних речовин.
- Вуглецевий слід. Експерти з "Carbon Trust" дійшли висновку, що двометрова штучна ялинка – це близько 40 кілограмів парникових газів, що є удвічі більше, ніж від справжньої ялинки.
- Утилізація. Пластмаса не піддається біологічному руйнуванню, тож головна проблема штучних дерев – відсутність переробки.
Чому жива ялинка не є екологічною
Аргумент на користь живих ялинок такий: їх вирощують спеціально у лісогосподарствах для Нового року й це не пластик, який не руйнується. Аргумент слабкий, адже все одно є ті, хто вирубує ліси. До слова, спеціалісти з "Carbon Trust" знають, що двометрова ялинка, яку потім викинуть на сміттєзвалище, спричиняє вуглецевий слід у близько 16 кілограмів. Якщо ви спалити ялинку, як добриво, то негативний вплив на природу зменшиться ще на 80%. Щоб скоротити екологічний слід, потрібно обрати ялинку з найближчого до вас лісгоспу. Отож, проблеми, які пов'язані з живими деревами:
- Підробні ліцензії. Легальні продавці існують, проте існують і шахраї-браконьєри. Ознаки законного продажу ялинок: продавець має касовий апарат, видає чеки, на ялинці є бирка зі штрихкодом. Щоб уникнути махінацій зі штрихкодами, які можуть перевішувати, купуйте безпосередньо у лісгоспах.
- Лісгосп – не ліс. Такі насадження ялинок не природні, тобто їх насадила людина так, як їй захотілося й зазвичай для такого використовують гербіциди та пестициди.
- Утилізація. Тут теж не все так однозначно: на смітник, у вогонь, до пункту прийому живих ялинок. На сміттєзвалищі органіка розкладається, виділяє метан, який змінює клімат. На розпал у багаття ніби найкращий варіант, адже має найменшу екологічну шкоду. Найкраще – подрібнити дерево в тріску та розсипати по землі як добриво. По ідеї цим мають зайнятися у пункті прийому.
Які є альтернативи звичайним ялинкам
- Ялинка у горщику. Це найкращий варіант та аналог живого дерева: пахне та не псує довкілля. Але після свят дерево потрібно пересадити та доглядати за ним. Також можете прикрасити ялинку на подвір'ї, якщо живете за містом та маєте власну територію.
- Декоративна ялинка. Хендмейд-ялинки та святкові декорації – найкращий варіант для тих, хто не може дозволити собі ялинку в горщику, але може змайструвати власну. Якщо вам бракує запаху справжньої ялинки, то прикрасіть дім гілками. Так ви не вирубуєте цілу рослину.
- Альтернативна ялинка. Це розлоге поле для вашої фантазії. Можете використовувати звичні речі, з яких створите власну новорічну красуню. Також пам'ятайте, що мішура не є екологічною.
До теми: Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
12:48Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ
-
12:21НОВЕНЬКА 17, 18, 19, 20 серія: дивитись онлайн фінал захопливого серіалу
-
11:53Відьмак: як знімали екшн-сцени серіалу (ефектне відео)
-
11:30Сексуальна модель Ірина Шейк знялася топлес: відверте фото (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:56Messenger став недоступним для користувачів, які не зареєстровані у Facebook
-
10:37Наомі Кемпбелл показала пікантну обкладинку Playboy за 1999 рік
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
09:55"Убивають" секс: список пісень, які можуть тебе розсмішити у відповідальний момент
-
09:29Зважені та щасливі 9: хто став переможцем шоу
-
09:10Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2020
-
08:51Трамп пожартував про вирізану сцену з його участю з Сам удома 2 в Канаді
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
-
07:53Tesla додала у свої авто "режим табору": які функції з'явилися
-
07:33Експерти розповіли про загрозу, яку несуть електросамокати
-
07:17Відома модель-трансгендер завела мережу пікантним фото
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
21:24BMW підготує електроседан для конкуренції з Porsche Taycan
-
21:0027 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49У смартфонах Xiaomi з'явиться довгоочікувана функція: меломани оцінять
-
20:26Що було б, якби Сильвестр Сталлоне став головним героєм фільму Сам удома
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
12:10Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
-
15:15Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу
-
12:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
-
10:13Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня
-
07:15Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня
- 24 грудня
-
20:50Скільки потрібно спати у різному віці
-
18:33Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото
-
15:15Легкі салати на Новий рік 2020: смачні рецепти з фото
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
07:16Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини
- 23 грудня
-
20:15Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)