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Новий рік 2020 Різдво

Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними

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Штучна чи жива: яку ялинку обрати? - фото 1
Штучна чи жива: яку ялинку обрати?

Щороку перед новорічними святами українці роздумують, яку ж ялинку їм обрати: живу, штучну чи альтернативну? Відповідаємо на усі важливі питання та допоможемо розібратися, яка ж ялинка є найбільш екологічною та найменше шкодить природі – у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч Державне агентство лісових ресурсів готове до того, щоб продати з нагоди Новорічних свят 500 тисяч живих ялинок. Окрім цього, до сезону готові виробники штучних ялинок. А ще браконьєри та недобросовісні громадяни планують вирубувати дерева, щоб потім ними прикрасити домівку. Попит породжує пропозицію та навпаки, але наскільки такі новорічні декорації безпечні більшість українців не знає.

І ще: ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка

Обрати різдвяне дерево не так вже і легко. Справжня ялинка вмирає через кілька тижнів, а штучна стоїть роками, але роками й розкладається. Що обрати?

Чому штучна ялинка не є екологічною

Головний аргумент на користь штучних дерев такий: не потрібно вирубувати живі ялинки та витрачатись щороку на нові. Проте є й аргументи проти:

  • Ресурсозатратність. Щоб зробити, запакувати, транспортувати такі дерева, витрачається багато ресурсів, що, до речі, спричиняє викид парникових газів.
  • Полівінілхлорид. Штучні ялинки пластикові. Найчастіше – це полівінілхлорид (PVC, ПВХ), який виготовляється з горючих корисних копалин. Такий процес супроводжується викидами парникових газів та вивільненням канцерогенів (діоксин, етиленхлорид, вінілхлорид тощо).

Не ставте штучну ялинку біля батареї, адже це посилює виділення токсичних речовин.

  • Вуглецевий слід. Експерти з "Carbon Trust" дійшли висновку, що двометрова штучна ялинка – це близько 40 кілограмів парникових газів, що є удвічі більше, ніж від справжньої ялинки.
  • Утилізація. Пластмаса не піддається біологічному руйнуванню, тож головна проблема штучних дерев – відсутність переробки.
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Чому жива ялинка не є екологічною

Аргумент на користь живих ялинок такий: їх вирощують спеціально у лісогосподарствах для Нового року й це не пластик, який не руйнується. Аргумент слабкий, адже все одно є ті, хто вирубує ліси. До слова, спеціалісти з "Carbon Trust" знають, що двометрова ялинка, яку потім викинуть на сміттєзвалище, спричиняє вуглецевий слід у близько 16 кілограмів. Якщо ви спалити ялинку, як добриво, то негативний вплив на природу зменшиться ще на 80%. Щоб скоротити екологічний слід, потрібно обрати ялинку з найближчого до вас лісгоспу. Отож, проблеми, які пов'язані з живими деревами:

  • Підробні ліцензії. Легальні продавці існують, проте існують і шахраї-браконьєри. Ознаки законного продажу ялинок: продавець має касовий апарат, видає чеки, на ялинці є бирка зі штрихкодом. Щоб уникнути махінацій зі штрихкодами, які можуть перевішувати, купуйте безпосередньо у лісгоспах.
  • Лісгосп – не ліс. Такі насадження ялинок не природні, тобто їх насадила людина так, як їй захотілося й зазвичай для такого використовують гербіциди та пестициди.
  • Утилізація. Тут теж не все так однозначно: на смітник, у вогонь, до пункту прийому живих ялинок. На сміттєзвалищі органіка розкладається, виділяє метан, який змінює клімат. На розпал у багаття ніби найкращий варіант, адже має найменшу екологічну шкоду. Найкраще – подрібнити дерево в тріску та розсипати по землі як добриво. По ідеї цим мають зайнятися у пункті прийому.

Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376519

Які є альтернативи звичайним ялинкам

  • Ялинка у горщику. Це найкращий варіант та аналог живого дерева: пахне та не псує довкілля. Але після свят дерево потрібно пересадити та доглядати за ним. Також можете прикрасити ялинку на подвір'ї, якщо живете за містом та маєте власну територію.
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376520
  • Декоративна ялинка. Хендмейд-ялинки та святкові декорації – найкращий варіант для тих, хто не може дозволити собі ялинку в горщику, але може змайструвати власну. Якщо вам бракує запаху справжньої ялинки, то прикрасіть дім гілками. Так ви не вирубуєте цілу рослину.
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376522
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376521
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376523
  • Альтернативна ялинка. Це розлоге поле для вашої фантазії. Можете використовувати звичні речі, з яких створите власну новорічну красуню. Також пам'ятайте, що мішура не є екологічною.
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376524
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376525
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376526
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376527
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376528
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376529
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376530
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376531
Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними - фото 376532

До теми: Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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