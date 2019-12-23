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Новий рік 2020 Різдво

ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка

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У якій країні стоїть ця новорічна ялинка - фото 1
У якій країні стоїть ця новорічна ялинка

Насолоджуйтеся святковою атмосферою разом з нами – подивіться на найкращі новорічні ялинки світу та відгадайте, де вони розташовані. Проходьте цікаві тести на радіо МАКСИМУМ!

У всьому світі відзначають Новий рік й всіх об'єднує гарна традиція – ялинка! Кожне місто має за честь встановити головне дерево, яке тішитиме своїм виглядом усім містян та туристів. З кожним роком декоратори стають вигадливішими, а ялинки прекраснішими. Чи зможете ви здогадатися, з яких країн ці новорічні красуні?

І ще: ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Перше, що ви побачите на зображенні, відкриє ваш секрет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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