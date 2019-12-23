ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка

Насолоджуйтеся святковою атмосферою разом з нами – подивіться на найкращі новорічні ялинки світу та відгадайте, де вони розташовані. Проходьте цікаві тести на радіо МАКСИМУМ!

У всьому світі відзначають Новий рік й всіх об'єднує гарна традиція – ялинка! Кожне місто має за честь встановити головне дерево, яке тішитиме своїм виглядом усім містян та туристів. З кожним роком декоратори стають вигадливішими, а ялинки прекраснішими. Чи зможете ви здогадатися, з яких країн ці новорічні красуні?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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