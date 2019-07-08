Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися

Концепція під назвою "факультативне калібрування особистості" стверджує, що риси нашого характеру формуються під впливом розміру нашого тіла, фізичної сили, а також привабливості. Іншими словами – тієї генетичної карти, яку нам пощастило витягти з колоди ДНК.

Ця теорія отримує останнім часом все більше доказів. Причому зовнішній вигляд чоловіка впливає не тільки на особистість, а й на політичні погляди, а також те, як він вибирає романтичних партнерів.

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До прикладу, екстраверти. Цьому складу особистості властива не тільки комунікабельність, а й авантюрність, і схильність до ризику. І, отже, з точки зору еволюції, цілком логічно, що екстравертами можуть бути люди фізично сильніші та витриваліші за інших. Саме це підтверджують і дослідження.

Один з експериментів показав: серед понад 200 чоловіків, що мали зовнішність "мачо" (високий зріст, широкі плечі та рельєфні біцепси), більшість демонстрували риси екстраверсії. Перш за все мова йде про наполегливість та фізичну активність.

Сильні чоловіки, як правило, – екстраверти

Інші дослідження показали, що чоловіки з видатними фізичними даними агресивніші, а також менш невротичні, тобто не схильні до страху та тривожності. Але, знову ж таки, це має сенс, якщо розглядати риси особистості як адаптивну стратегію. Фізично слабка особина, щоб вижити, повинна бути обережною й завжди обачною.

Цікаві паралелі з цими висновками виявили вчені, які вивчають поведінку тварин. Вони помітили, як "особистість" тварини (сміливість або боягузтво) варіюється у залежності від статури. Дослідники, наприклад, відзначили, що павуки-стрибуни більшого розміру поводили себе зухваліше перед потенційним хижаком, ніж їх мініатюрніші побратими.

Звичайно, такі риси, як фізична сила та войовничість, еволюційно пов'язані з виживанням саме чоловіків. Але дослідники з Каліфорнійського університету виявили схожу закономірність і у жінок, хоча вона була виражена помітно менше.

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Учені також спробували встановити зв'язок між особистістю і іншим фізичним параметром – привабливістю. Результати показали, що більш привабливі представники обох статей були великими екстравертами. Таким чином, взаємозв'язок між фізичними даними та характером людини існує як у чоловіків, так і жінок.

Результати спостережень свідчать, що розбіжності у рівні екстраверсії між різними людьми в дивно великій мірі визначаються відмінностями в їх фізичній силі і привабливості, – роблять висновок дослідники.

Більш того, цю залежність неможливо пояснити винятково генетикою. А це означає, що зміни у фізичних даних в однієї людини можуть відображатися на особистих рисах.

Утім, із зовнішністю пов'язані не тільки екстраверсія і невротизм. Інші дослідження показали, що будова тіла і риси обличчя людини також впливають на її стратегію у виборі сексуального партнера.

А також вони схильні до сексу без почуттів

Так, наприклад, одне дослідження, в якому взяли участь кілька сотень студентів, показало, що фізично сильніші та привабливіші чоловіки (але не жінки) частіше вибирають секс без почуттів. Вони наголошували на тому, що це – цілком нормально і вони отримують задоволення від сексу, не відчуваючи емоційної близькості до партнерки.

Це узгоджується з теорією еволюції про те, що самці в кращій фізичній формі мають кращий репродуктивний успіх. Іншими словами, вони вступають у більше число випадкових статевих контактів, передаючи, таким чином, свої гени більшій кількості нащадків.

Результати дослідження підтверджують гіпотезу про те, що сильніші і привабливіші чоловіки мають більше сексуальних партнерів, адже в них природою закладено прагнення до сексуальних відносин без зобов'язань, – зазначили вчені.

Тепер ви знаєте, чому дужі та привабливі чоловіки не готові обтяжувати себе серйозними стосунками, а тим паче – сімейними узами.

Науковці пояснюють це генетичною потребою продовжити рід

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