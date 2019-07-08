На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
- 164
Концепція під назвою "факультативне калібрування особистості" стверджує, що риси нашого характеру формуються під впливом розміру нашого тіла, фізичної сили, а також привабливості. Іншими словами – тієї генетичної карти, яку нам пощастило витягти з колоди ДНК.
Ця теорія отримує останнім часом все більше доказів. Причому зовнішній вигляд чоловіка впливає не тільки на особистість, а й на політичні погляди, а також те, як він вибирає романтичних партнерів.
Вам знадобиться: 10 найкращих місць для заняття сексом влітку
До прикладу, екстраверти. Цьому складу особистості властива не тільки комунікабельність, а й авантюрність, і схильність до ризику. І, отже, з точки зору еволюції, цілком логічно, що екстравертами можуть бути люди фізично сильніші та витриваліші за інших. Саме це підтверджують і дослідження.
Один з експериментів показав: серед понад 200 чоловіків, що мали зовнішність "мачо" (високий зріст, широкі плечі та рельєфні біцепси), більшість демонстрували риси екстраверсії. Перш за все мова йде про наполегливість та фізичну активність.
Інші дослідження показали, що чоловіки з видатними фізичними даними агресивніші, а також менш невротичні, тобто не схильні до страху та тривожності. Але, знову ж таки, це має сенс, якщо розглядати риси особистості як адаптивну стратегію. Фізично слабка особина, щоб вижити, повинна бути обережною й завжди обачною.
Цікаві паралелі з цими висновками виявили вчені, які вивчають поведінку тварин. Вони помітили, як "особистість" тварини (сміливість або боягузтво) варіюється у залежності від статури. Дослідники, наприклад, відзначили, що павуки-стрибуни більшого розміру поводили себе зухваліше перед потенційним хижаком, ніж їх мініатюрніші побратими.
Звичайно, такі риси, як фізична сила та войовничість, еволюційно пов'язані з виживанням саме чоловіків. Але дослідники з Каліфорнійського університету виявили схожу закономірність і у жінок, хоча вона була виражена помітно менше.
Максимум задоволення: Вона зверху: п'ять причин, чому ця поза – найкраща
Учені також спробували встановити зв'язок між особистістю і іншим фізичним параметром – привабливістю. Результати показали, що більш привабливі представники обох статей були великими екстравертами. Таким чином, взаємозв'язок між фізичними даними та характером людини існує як у чоловіків, так і жінок.
Результати спостережень свідчать, що розбіжності у рівні екстраверсії між різними людьми в дивно великій мірі визначаються відмінностями в їх фізичній силі і привабливості, – роблять висновок дослідники.
Більш того, цю залежність неможливо пояснити винятково генетикою. А це означає, що зміни у фізичних даних в однієї людини можуть відображатися на особистих рисах.
Утім, із зовнішністю пов'язані не тільки екстраверсія і невротизм. Інші дослідження показали, що будова тіла і риси обличчя людини також впливають на її стратегію у виборі сексуального партнера.
Так, наприклад, одне дослідження, в якому взяли участь кілька сотень студентів, показало, що фізично сильніші та привабливіші чоловіки (але не жінки) частіше вибирають секс без почуттів. Вони наголошували на тому, що це – цілком нормально і вони отримують задоволення від сексу, не відчуваючи емоційної близькості до партнерки.
Це узгоджується з теорією еволюції про те, що самці в кращій фізичній формі мають кращий репродуктивний успіх. Іншими словами, вони вступають у більше число випадкових статевих контактів, передаючи, таким чином, свої гени більшій кількості нащадків.
Результати дослідження підтверджують гіпотезу про те, що сильніші і привабливіші чоловіки мають більше сексуальних партнерів, адже в них природою закладено прагнення до сексуальних відносин без зобов'язань, – зазначили вчені.
Тепер ви знаєте, чому дужі та привабливі чоловіки не готові обтяжувати себе серйозними стосунками, а тим паче – сімейними узами.
Читайте також: 5 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
- 08 липня
-
23:50У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів
-
23:41Renault оновила Duster першого покоління
-
23:20Тіна Кароль засвітила пишні груди у малесенькому топі
-
23:12Серіалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про нову екранізацію Гаррі Поттера
-
22:52Названий спосіб запобігання сонячним опікам
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:42Uber Eats в Японії почав наймати на роботу пенсіонерів
-
22:23Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників
-
22:13Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті
-
21:50Унікальну Toyota продають за 89 тисяч доларів
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
21:21Ніякого м'яса: чудовий рецепт страви з капусти
-
21:14Науковці назвали несподівану властивість кави
-
21:009 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Xiaomi Mi Max 3 рекордно впав у ціні
-
20:43Такою Анджеліну Джолі ви ще не бачили: вийшов трейлер фільму Малефісента 2
-
20:25Фотограф показав найказковіше місце на Землі
-
20:12Xiaomi відкликає понад 10 тисяч електричних самокатів: у чому причина
-
19:56Названі найкращі напої для міцного сну
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
19:22Цей чудернацький купальник збентежив жінок своїм фасоном
-
19:12У США ведмідь викрав автомобіль і влаштував ДТП
-
18:51Як молода американка схудла на 70 кг і стала красунею
-
18:42Лікарі розповіли, як алкоголь впливає на артеріальний тиск
- 08 липня
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
11:09День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:00Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
-
07:55Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- 07 липня
-
21:55Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів
-
19:20Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)
-
16:21Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?