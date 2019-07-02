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5 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
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Якщо ви свого часу передивилися надто багато фільмів для дорослих, то, мабуть, знаєте, що більшість "родзинок" порно практично неможливо відтворити у реальному житті. І на це є низка логічних і вагомих причин. Розповідаємо вам про ТОП-5 моментів з порно, на які вона не погодиться!
Психолог Університету Арканзасу (США) Ана Бріджес вирішила жорстко пройтися по відтворенню моментів з порно, і їй є що вам сказати!
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Багато людей впевнені, що порно – відображення того, що насправді має відбуватися у спальні, – наголошує вона.
Втім, Ана Бріджес переконана, що насправді все виглядає зовсім не так.
Подвійне проникнення
Аналізуючи найпопулярніші порнографічні ролики, Бріджес виявила, що приблизно кожна п'ята сцена сексу включає подвійне проникнення. При цьому під час великого дослідження з'ясувалося, що лише 3% чоловіків і 1% жінок пробували подібну забаву в реальності.
Насправді для жінки подвійне проникнення найчастіше дуже дискомфортне або відверто болісне, – наголошує вона.
Вона стогне безупинно
Якби жінки в реальності збуджувалися так само легко, як їм це вдається у порно, навіть проста прогулянка по хліб перетворювалася б у виснажливий секс-марафон. Зіткнемося з невтішною реальністю: згідно з дослідженням, проведеним Університетом Еморі, США, 75% жінок схильні симулювати оргазм, якщо бачать, що їх партнер на це ведеться. А якщо ви щодня дивитесь ролики, в яких актриси переживають галасливий екстаз 20 хвилин поспіль, то не дивуйтесь, що ваша кохана ладна годину стогнати, аби задовольнити вас.
Екстремально брудні розмови
Майже половина сексуальних сцен у порно включає брудні висловлювання, згідно з дослідженням Бріджес. Але вам зовсім не обов'язково називати її повією. Трохи статистики: 20% жінок відчували подібне звернення у спальні, і їм не сподобалося.
Нічого дивного, адже багато людей не люблять, коли їх принижують, – наголошують експерти.
Еякуляція на обличчя
У 81% випадків порноактори еякулюють партнерці куди завгодно, але не у вагіну, повідомляють вчені. Бріджес зазначила, що 2/3 опитаних нею людей не проти таке повторити. Відмінність порно від реальності: 80% опитаних жінок не у захваті від такої ідеї, особливо якщо їх хлопець фінішує їм на обличчя або в рот.
Надзвичайно потужна ерекція
Ви ніколи не побачите млявого пеніса в порнографії.
Порнографія поділяє один сценарій: тільки-но вони роздяглися, у нього вже стояк, – ділиться спостереженнями фахівець, – а якщо такого не відбувається в реальності, пара відчуває незручність і розчарування.
І ось ще що. Дослідження Бріджес показує: чим більше чоловік дивиться порно, тим більше він не впевнений у розмірі власного пеніса, а також у його формі.
Тепер ви знаєте, що з фільмів для дорослих може не сподобатися вашій коханій.
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