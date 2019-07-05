Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

10 найкращих місць для заняття сексом влітку

  • 80
Літо – ідеальна пора для сексу за межами дому - фото 1
Літо – ідеальна пора для сексу за межами дому

Літо – ідеальна пора для урізноманітнення інтимного життя, і якщо вам шалено обридло кохатися вдома, – ловіть ТОП-10 найкращих місць для занять сексом. І мова піде не лише про пляж або водойми!

Головне в занятті сексом – вибрати ідеальне місце, де б вас ніхто не застукав. Ну і підготуватися до атаки комарів, які так і вичікують, коли ви виберетеся на природу.

Особливо актуально: 7 поз для лінивого сексу влітку

Вода і басейни

Секс у водоймах – популярна тема, яку використовують у фільмах. Утім, на практиці він не такий уже й ідеальний. Вам треба дуже добре підготуватися до процесу, інакше після басейну удвох підете на вже не настільки романтичне побачення до венеролога. Вода – це такий собі інкубатор інфекцій, але поки вони не потрапляють у слизову, боятися нічого. Це не означає, що від блакитної мрії потрібно відмовитися. Просто вибирайте дійсно перевірені басейни. Досить непоганий варіант – море, через солону воду. А ось місцеві річки та озера краще обходити стороною. Також пам'ятайте, що презервативи в воді не працюють, а вода змиває природне змащення.

Займіться сексом у басайні - фото 338562
Займіться сексом у басайні

Канатна дорога

Якщо ви боїтеся висоти, то саме час викорінювати цей страх дослідним шляхом. Якщо в місті є канатна дорога, то вам не потрібно ні слова більше. Здивуйте свого партнера оригінальністю й екстримом, причому, насправді, варіант дуже безпечний і не вимагає ніякої підготовки. Головне переконатися, що ззаду і спереду вас не їдуть кабінки, повні туристів. Додаткова винагорода співробітникам атракціону дозволить домовитися про зупинку механізму десь посередині маршруту, якщо протяжність дороги не надто велика і день явно нетуристичний. Порада: не надто розгойдуйте кабінку, а то навіть якщо страху висоти не було – він може з'явитися.

Якщо лінь вийти з дому: Забудьте про спальню: експерти назвали найкраще місце для сексу в домі

Секс в кабінці канатної дороги – той іще екстрим - фото 338561
Секс в кабінці канатної дороги – той іще екстрим

На яхті

Насправді, неважливо, виходьте ви на річку в надувному човні або ж орендували яхту на морі – все варіанти добрі. Тільки в першому, мабуть, екстриму більше, адже через будь-який необережний рух ви маєте шанси зайнятися сексом у воді. Найбюджетніший і зручний варіант – оренда моторного човна. Маленький лайфхак: щоб від романтики зовсім знесло дах, вирушайте в водну подорож вночі.

Головне – відпливти від берега на пристойну відстань - фото 338560
Головне – відпливти від берега на пристойну відстань

Дах

Як ви думаєте, чому підлітки постійно зависають на даху? Тому що вони розуміють романтику. Все місто на долоні, ти вище до неба – немає нічого кращого для двох людей. Насправді, ви здивуєтеся, як багато в містах не зачинених дахів. Спроба може увінчатися успіхом вже на першому пробному варіанті. Також, якщо зовсім губитеся, посидьте на міських форумах – там обговорюють не тільки відкриті, але і найкрасивіші дахи. Далі все впирається у вашу фантазію. Тільки будьте готові хапати всі свої речі та бігти, якщо наскочить сторож.

Влаштуйте романтичне побачення на даху - фото 338559
Влаштуйте романтичне побачення на даху

Музичний фестиваль

Літо – фестивальна пора. Зараз влаштовуються такі масштабні фести, що танцювати і співати на них можна кілька днів поспіль, топчучи траву та гріючись коктейлями. На них же панує атмосфера любові, щастя і свободи. Навіть черстві сухарі починають пританцьовувати, не кажучи про тих, хто чекав улюблену групу місяцями. А ще фестивалі – це острівець free love, є в цьому щось від хіпі. Нікого не здивуєш тут спекотними поцілунками, не стане шоком для людей і парочка, яка притихла в затишному куточку. А таких куточків тут величезна кількість, починаючи від туалетів і закінчуючи наметовим містечком. Найкраще знайти якісь кущі неподалік сцени, щоб насолоджуватися не лише коханням, а й музикою.

Усамітніться десь біля сцени - фото 338553
Усамітніться десь біля сцени

Танці

Літо – це ще й пора активності, так що можна вбити двох зайців. Підкачатися для пляжу й одночасно додати пристрасті у стосунки. Підійдуть будь-які парні танці – танго, сальса тощо. Чи треба говорити, що це дуже сексуальні та контактні танці? Деякі з них буквально імітують флірт або еротику. Як тільки тіло звикне, ви почнете відчувати неймовірну сексуальну енергію і тяжіння один до одного. Далі одним прекрасним вечером влаштуйте танці в темряві або при мінімумі світла (наприклад, запаліть свічки). Дуже маленька ймовірність, що все це не закінчиться пристрасним сексом.

Після занять танцями можна віддатися пристрасті - фото 338552
Після занять танцями можна віддатися пристрасті

Намет

Відпочинок на природі у дорослих має свої плюси. Це, звичайно, справжній секс-тріп для пари. А коли ви нарешті, три рази посварившись і проклинаючи все, поставите цю пекельну конструкцію (намет, звичайно ж), просто свята справа відсвяткувати це спекотним сексом. Коли набридне намет – перебирайтеся під світло зірок, витягнувши надувний матрац. Навколо ні душі, тільки цвіркуни. Тільки заздалегідь запасайтеся засобами проти комарів.

Секс у наметі – справжня романтика - фото 338548
Секс у наметі – справжня романтика

Машина

Якщо намету немає або ви не хочете возитися з його установкою, не біда. Експрес-курс молодого сексуального бійця радить вибратися на природу на машині, і в ній же влаштувати спекотні веселощі. Головне переконатися, що місцевість дійсно безлюдна. Ну і стежте за руками і ногами, щоб ненароком не натиснути нічого такого, від чого машина самовільно поїде вдалину. Влітку займатися сексом можна і на капоті, а для безпеки і зручності – на задньому сидінні.

Займіться сексом в автомобілі - фото 338544
Займіться сексом в автомобілі

Вам знадобиться: Найкращі пози для заняття сексом в автомобілі

Вагон

Відмінно, якщо ви вирішили вибратися влітку кудись далі свого міста. І не біда, що не на літаку. Адже поки ви починаєте розуміти залізничну романтику, весь цей стукіт коліс по рейках, можна також осягнути один одного. Потім точно буде що згадати, особливо якщо їдете у плацкарті. В цьому випадку секс вимагає особливої ​​вправності і тиші, щоб не розбудити пенсіонера на сусідній полиці вночі. А якщо у вас свій вагон, та ще й нікого в ньому крім вас немає, то тут навіть думати не доводиться. Полиці в поїздах, між іншим, вельми зручні і дозволяють випробувати безліч поз. А екстрим, знову ж таки, гарантований.

Секс у плацкарті – справжній екстрим - фото 338541
Секс у плацкарті – справжній екстрим

Пікнік

Ну, і наостанок ми залишили класику. Прожити літо і не зайнятися сексом на природі під час пікніка – це вже моветон. Навіть якщо вибралися з друзями на берег річки, нічого не заважає вам усамітнитися у якийсь момент якомога далі від натовпу. Але найкраще, звичайно, відправлятися на пікнік удвох. Плед, корзинка з вином і закускою, засіб від комарів і плейлист для випадку на телефоні зроблять цей день/вечір незабутнім.

Пікнік можете закінчити пристрастним сексом - фото 338540
Пікнік можете закінчити пристрастним сексом

Ну, а ми тут нагадуємо, що до кінця літа залишилося два місяці. І це означає, що аж ніяк не варто відкладати на потім те, чим ви можете зайнятися цими вихідними.

Читайте також: 5 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 285
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
  • 02 липня, 16:21
  • 1056
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1584500
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл