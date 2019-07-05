10 найкращих місць для заняття сексом влітку

Літо – ідеальна пора для урізноманітнення інтимного життя, і якщо вам шалено обридло кохатися вдома, – ловіть ТОП-10 найкращих місць для занять сексом. І мова піде не лише про пляж або водойми!

Головне в занятті сексом – вибрати ідеальне місце, де б вас ніхто не застукав. Ну і підготуватися до атаки комарів, які так і вичікують, коли ви виберетеся на природу.

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Вода і басейни

Секс у водоймах – популярна тема, яку використовують у фільмах. Утім, на практиці він не такий уже й ідеальний. Вам треба дуже добре підготуватися до процесу, інакше після басейну удвох підете на вже не настільки романтичне побачення до венеролога. Вода – це такий собі інкубатор інфекцій, але поки вони не потрапляють у слизову, боятися нічого. Це не означає, що від блакитної мрії потрібно відмовитися. Просто вибирайте дійсно перевірені басейни. Досить непоганий варіант – море, через солону воду. А ось місцеві річки та озера краще обходити стороною. Також пам'ятайте, що презервативи в воді не працюють, а вода змиває природне змащення.

Займіться сексом у басайні

Канатна дорога

Якщо ви боїтеся висоти, то саме час викорінювати цей страх дослідним шляхом. Якщо в місті є канатна дорога, то вам не потрібно ні слова більше. Здивуйте свого партнера оригінальністю й екстримом, причому, насправді, варіант дуже безпечний і не вимагає ніякої підготовки. Головне переконатися, що ззаду і спереду вас не їдуть кабінки, повні туристів. Додаткова винагорода співробітникам атракціону дозволить домовитися про зупинку механізму десь посередині маршруту, якщо протяжність дороги не надто велика і день явно нетуристичний. Порада: не надто розгойдуйте кабінку, а то навіть якщо страху висоти не було – він може з'явитися.

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Секс в кабінці канатної дороги – той іще екстрим

На яхті

Насправді, неважливо, виходьте ви на річку в надувному човні або ж орендували яхту на морі – все варіанти добрі. Тільки в першому, мабуть, екстриму більше, адже через будь-який необережний рух ви маєте шанси зайнятися сексом у воді. Найбюджетніший і зручний варіант – оренда моторного човна. Маленький лайфхак: щоб від романтики зовсім знесло дах, вирушайте в водну подорож вночі.

Головне – відпливти від берега на пристойну відстань

Дах

Як ви думаєте, чому підлітки постійно зависають на даху? Тому що вони розуміють романтику. Все місто на долоні, ти вище до неба – немає нічого кращого для двох людей. Насправді, ви здивуєтеся, як багато в містах не зачинених дахів. Спроба може увінчатися успіхом вже на першому пробному варіанті. Також, якщо зовсім губитеся, посидьте на міських форумах – там обговорюють не тільки відкриті, але і найкрасивіші дахи. Далі все впирається у вашу фантазію. Тільки будьте готові хапати всі свої речі та бігти, якщо наскочить сторож.

Влаштуйте романтичне побачення на даху

Музичний фестиваль

Літо – фестивальна пора. Зараз влаштовуються такі масштабні фести, що танцювати і співати на них можна кілька днів поспіль, топчучи траву та гріючись коктейлями. На них же панує атмосфера любові, щастя і свободи. Навіть черстві сухарі починають пританцьовувати, не кажучи про тих, хто чекав улюблену групу місяцями. А ще фестивалі – це острівець free love, є в цьому щось від хіпі. Нікого не здивуєш тут спекотними поцілунками, не стане шоком для людей і парочка, яка притихла в затишному куточку. А таких куточків тут величезна кількість, починаючи від туалетів і закінчуючи наметовим містечком. Найкраще знайти якісь кущі неподалік сцени, щоб насолоджуватися не лише коханням, а й музикою.

Усамітніться десь біля сцени

Танці

Літо – це ще й пора активності, так що можна вбити двох зайців. Підкачатися для пляжу й одночасно додати пристрасті у стосунки. Підійдуть будь-які парні танці – танго, сальса тощо. Чи треба говорити, що це дуже сексуальні та контактні танці? Деякі з них буквально імітують флірт або еротику. Як тільки тіло звикне, ви почнете відчувати неймовірну сексуальну енергію і тяжіння один до одного. Далі одним прекрасним вечером влаштуйте танці в темряві або при мінімумі світла (наприклад, запаліть свічки). Дуже маленька ймовірність, що все це не закінчиться пристрасним сексом.

Після занять танцями можна віддатися пристрасті

Намет

Відпочинок на природі у дорослих має свої плюси. Це, звичайно, справжній секс-тріп для пари. А коли ви нарешті, три рази посварившись і проклинаючи все, поставите цю пекельну конструкцію (намет, звичайно ж), просто свята справа відсвяткувати це спекотним сексом. Коли набридне намет – перебирайтеся під світло зірок, витягнувши надувний матрац. Навколо ні душі, тільки цвіркуни. Тільки заздалегідь запасайтеся засобами проти комарів.

Секс у наметі – справжня романтика

Машина

Якщо намету немає або ви не хочете возитися з його установкою, не біда. Експрес-курс молодого сексуального бійця радить вибратися на природу на машині, і в ній же влаштувати спекотні веселощі. Головне переконатися, що місцевість дійсно безлюдна. Ну і стежте за руками і ногами, щоб ненароком не натиснути нічого такого, від чого машина самовільно поїде вдалину. Влітку займатися сексом можна і на капоті, а для безпеки і зручності – на задньому сидінні.

Займіться сексом в автомобілі

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Вагон

Відмінно, якщо ви вирішили вибратися влітку кудись далі свого міста. І не біда, що не на літаку. Адже поки ви починаєте розуміти залізничну романтику, весь цей стукіт коліс по рейках, можна також осягнути один одного. Потім точно буде що згадати, особливо якщо їдете у плацкарті. В цьому випадку секс вимагає особливої ​​вправності і тиші, щоб не розбудити пенсіонера на сусідній полиці вночі. А якщо у вас свій вагон, та ще й нікого в ньому крім вас немає, то тут навіть думати не доводиться. Полиці в поїздах, між іншим, вельми зручні і дозволяють випробувати безліч поз. А екстрим, знову ж таки, гарантований.

Секс у плацкарті – справжній екстрим

Пікнік

Ну, і наостанок ми залишили класику. Прожити літо і не зайнятися сексом на природі під час пікніка – це вже моветон. Навіть якщо вибралися з друзями на берег річки, нічого не заважає вам усамітнитися у якийсь момент якомога далі від натовпу. Але найкраще, звичайно, відправлятися на пікнік удвох. Плед, корзинка з вином і закускою, засіб від комарів і плейлист для випадку на телефоні зроблять цей день/вечір незабутнім.

Пікнік можете закінчити пристрастним сексом

Ну, а ми тут нагадуємо, що до кінця літа залишилося два місяці. І це означає, що аж ніяк не варто відкладати на потім те, чим ви можете зайнятися цими вихідними.

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