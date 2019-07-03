Вона зверху: п'ять причин, чому ця поза – найкраща

Американський сексолог Ава Каделл провела дослідження, під час якого опитала сотні хлопців про їх сексуальні вподобання. Не дивно, що більшість респондентів зізналася, що обожнює позу вершниці. Фахівці розповіли, чому жінкам потрібно брати на озброєння цю позицію!

На це є кілька логічних причин: їм подобається, що дівчина бере ініціативу на себе, вони обожнюють спостерігати за видом, що відкривається у цій позиції і вони просто хочуть отримувати задоволення, не напружуючись.

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Сексолог Емі Левайн вирішила розповісти, чому дівчатам слід взяти на озброєння цю позицію. За її словами, саме ця поза дає можливість контролювати кут і глибину проникнення, встановлювати темп і варіювати його у процесі. Розповідаємо детальніше, чому поза вершниці – найкраща для сексу!

Парадом керуєте ви

Ніщо не впливає на самооцінку хлопця так позитивно, як вміння доставити своїй партнерці задоволення в ліжку.

Коли ти зверху, хлопцеві не потрібно піклуватися про те, які ти зараз відчуття переживаєш, адже вся відповідальність за результат лежить на тобі, – пояснює Емі.

Партнер же може просто розслабитися й отримувати задоволення, насолоджуючись при цьому прекрасним видом вашого бюсту, який коливається.

"Коли дівчина пропонує зайнятися сексом у позі вершниці, для чоловіка це є ознакою її величезного бажання. Це вже збуджує", – додає філософ Дебі Хербенік.

Поза вершниці збуджує чоловіків

Краса невимовна

Якщо ви сидите до нього обличчям, він милується вашими грудьми, повертаєтеся спиною – не може відвести погляду від спокусливих сідниць. У будь-якому випадку він отримує шалене естетичне задоволення.

"Чоловіки значно більше орієнтовані на картинку, ніж ми, дівчата. Спокусливий зоровий образ є їх головним ключем до збудження", – говорить Левайн.

Усе важливе – під рукою

У місіонерській позі і позі doggy style деякі з ваших ерогенних зон виявляються поза грою, а поза вершниці дозволяє залучати їх всі без винятку.

Дотики, поцілунки, погладжування один одного під час сексу зводять відчуття на абсолютно новий, вищий рівень, – каже Емі, – ти можеш ніжно покусувати його соски, цілувати, облизувати, злегка дряпати його груди та живіт, стискати внутрішню поверхню стегон.

Усе найважливіше – під рукою

Гравітація в допомогу

Коли він лежить або сидить на ліжку, а ви – на ньому, тиск вашого тіла дозволяє йому просуватися всередині ще глибше. Це не тільки доставляє вам обом масу задоволення, але і позитивним чином позначається на його самооцінці.

"Чоловіки люблять входити глибоко, тому що автоматично починають відчувати себе більшими, могутнішими та крутішими", – пояснює Дебі.

Секс триватиме довше

Коли під час сексу хлопець перебуває зверху, він може підібрати оптимальний темп і амплітуду рухів, яка дуже швидко призводить його до оргазму. Але чи знає він, що розтягування процесу тільки підсилює задоволення? Якщо зверху – ви, то саме ви й керуєте своїм і його оргазмом.

Дівчатам найбільше подобаються "шліфувальні" рухи, натомість хлопці віддають перевагу входам і виходам, аби кінчити швидше, – каже сексолог Майкл Бейдер, – Дотримуйся свого ритму і тоді він протримається в грі довше.

Тепер ви знаєте, чому вибирати позу вершниці – ідеальний варіант, який дозволить отримати максимум задоволення від сексу вам обом!

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