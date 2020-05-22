Не для краси: учені з'ясували, для чого чоловікам борода

Люди – єдині з сімейства гомінідів (найбільш прогресивних приматів), у яких довге волосся може рости у районі щелепи, щік і верхньої губи. Учені вирішили, чому чоловіки так активно доглядають та відрощують свої бороди. Ви будете здивовані!

Здавалося б, що корисного може бути у бороді: волосся привертає паразитів, на нього чіпляються шматочки їжі, та й цілуватися не так зручно. Однак група біологів з Університету Юти вважає, що борода – це цінний подарунок еволюції. Вчені з'ясували, що вона захищає обличчя під час бійки.

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Дослідники вже давно висловлювали припущення, що борода могла служити для захисту важливих частин тіла, таких як щелепа і горло. Таку ж функцію, наприклад, виконує грива у левів.

Автори дослідження припустили, що товстий волосяний покрив на обличчі міг з'явитись у людини під час еволюції, щоб пом'якшувати часті удари в щелепу: самці-примати часто завдають один одному удар саме в цю зону.

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені створили модель людської кісткової тканини і вирізали з неї прямокутник розмірами 60х65х3 мм. Кісткова тканина була покрита шаром овечої шкіри і шерстю. Всього вчені зробили три види моделей різного ступеня "рослинності". Овеча шкіра і шерсть, звичайно, не дуже схожі на людську бороду. Однак, як пояснили дослідники, вони не могли отримати зразки людського походження.

Борода потрібна, щоб захистити обличчя від ударів

Удари по моделях наносили за допомогою спеціального металевого стержня вагою у 4,7 кілограма з висоти 7,4 сантиметра. Силу удару вимірювали датчики. Половина з 20 зразків була знищена – в основному постраждали кісткові тканини, покриті коротким хутром.

Шкіра з особливо пухнастим хутром поглинала на 30% більше енергії удару, ніж та, що була лисою або володіла невеликим волосяним покривом. Крім того, густий волосяний покрив сприяв розподілу сили удару.

Учені також зазначили, що борода може мінімізувати поранення, розриви і травми шкіри і м'язів обличчя.

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