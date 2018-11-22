Корисні поради для бороданів на щодень

Густа борода може стати справжньою гордістю та окрасою будь-якого чоловіка. Але для того, щоб "рослинність" на обличчі доповнювала ваш образ потрібно її регулярно доглядати.

До вашої уваги добірка порад, які допоможуть привести до ладу вашу бороду та підкреслити ваш образ.

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Здоровий спосіб життя

Не намагайтесь вмащувати у бороду всілякі олії, якщо ви курите та зловживаєте алкоголем. Як показує практика, усі ці засоби не принесуть відчутного результату, якщо ви не будете слідкувати за своїм організмом.

Крім того, на ріст бороди впливає тестостерон. Щоб підвищити його рівень потрібно регулярно займатися спортом та бути фізично активним. Не варто забувати також і про правильне харчування та здоровий сон.

Не забувайте про здоровий спосіб життя / UpNature

Регулярно розчісуємо бороду

За бородою потрібно доглядати не менше, ніж за волоссям на голові. Навіть дуже коротка борода потребує розчісування. Цей процес не лише дозволяє укласти неслухняну "рослинність" на обличчі, а й робить масаж для покращення кровообігу. Це стимулює ріст волосся.

Трішки терпіння

До прикладу, в перші тижні потрібно звикати до неприємних відчуттів, а також свербіння. Щоранку варто приділяти бороді хоча б 5-10 хвилин свого дорогоцінного часу, щоб не виглядати неандертальцем. Утім, якщо це все робити – ви отримаєте результат, який подобатиметься не лише вам.

Голимося лише після душу

Для того, щоб зволожити шкіру та знизити її подразнення, бажано голитися після прийняття душу. Гаряча вода та пара зволожать та розпарять вашу шкіру, розкриють пори, що дозволить процедурі гоління пройти легко та приємно.

Голіться лише після душу! / Best Life

Темний одяг – ваш друг

Порада актуальна для тих, хто носить довгу бороду. Річ у тім, що навіть густа "рослинність" на світлому фоні здається рідкою та не дуже привабливою. Тому рекомендуємо відмовитися від світлого одягу та підбирати вбрання під колір бороди.

Їмо акуратно!

Не забувайте, що в бороді частенько застрягають шматочки їжі. Про соуси ми взагалі мовчимо. Тому, якщо ви маєте пишну бороду та вуса – намагайтесь їсти без поспіху та з максимальною акуратністю.

Намагайтесь їсти акуратно / Broadstone Midtown

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