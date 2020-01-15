Науковці назвали вагому причину відпускати бороду

Якщо ви досі не носите бороду, то у нас для вас є бодай одна вагома причина почати це робити. Науковці з Австралії запевняють, що саме чоловіки з рослинністю на обличчі подобаються жінкам більше!

Жінки дійсно віддають перевагу чоловікам з бородами, оскільки ця риса зовнішності робить представників сильної статі фізично і соціально більш домінуючими.

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Утім, бороди не є ознакою гігієнічної чистоти, і ті жінки, яким бородаті чоловіки не подобаються, чисто з еволюційних причин побоюються передачі вошей або бліх. Звичайно, виключно на підсвідомому рівні. Ці жінки віддають перевагу гладко виголеним чоловічим обличчям, і у них також відзначається найбільший страх перед паразитами.

Автори цього дослідження опитали близько тисячі американок про їхнє ставлення до волосся на обличчях майбутніх партнерів для довготривалих стосунків. Найбільш привабливими були визнані бородаті чоловіки з вираженою щелепою і широкими кістками в області щік.

Жінки вважають бородатих чоловіків більш мужніми

Дослідники з Квінслендського університету в Австралії поговорили з дамами у віці від 18 до 70 років. Під час цього опитування їм надавали 30 знімків трьох різних чоловіків. Кожне обличчя фотографувалось з повноцінною бородою або повністю поголеним, а потім воно піддавалося фотографічній ретуші для того, щоб знайти фемінні або маскулінні риси. До маскулінних належали широкі кістки щік, потужна щелепа, а також глибоко розташовані вузькі очі.

Нагадаємо, бороди стали шалено популярними у всьому світі кілька років тому. Сьогодні їх відрощують собі наймолодші представники сильної статі, і далеко не у всіх ця рослинність на обличчі виглядає доречною. Крім того, борода часто старить чоловіків, але вони ігнорують цей факт, адже прагнуть виглядати модними та привабливими відповідно до нині наявних стандартів.

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