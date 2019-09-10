На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо останні місця на Землі, де майже немає інтернету
-
- 29
У деяких країнах відсутність зв'язку – проблема прав людини. Для мандрівника побувати в подібних місцях – один з небагатьох способів отримати інтернет-детокс. Тому, якщо вам обридли соцмережі – відправляйтесь в одну з цих місцин!
За останніми даними GlobalWebIndex, в середньому люди користуються інтернетом по 6 годин на день – майже стільки ж часу йде на сон. Онлайн-спокус уникнути все важче: скористатися інтернетом можна і в літаку (за окрему плату, зрозуміло), і в горах, і в пустелі. Проте, у світі залишилися країни, де доступ до мережі обмежений.
І ще: Названо найкращі країни для екотуризму
Гренландія
Гренландська Рада з туризму позиціонує країну як місце, де можна від'єднатися від Всесвітньої павутини та зосередиться на спогляданні прекрасної природи. Звичайно, в місцях компактного проживання людей у Гренландії у всіх є доступ до інтернету, проте не варто забувати, що це величезна, частково покрита льодами територія, де залишилося багато місць без покриття. Як наголошується на порталі Visitgreenland.com, платний доступ до Wi-Fi можна отримати в більшості міст, "хоча і за вищою ціною, ніж ви, ймовірно, звикли".
Китай
Попри те, що інтернет-користувачів у Китаї більше, ніж в будь-якій іншій країні світу, цензура в державі – екстремальна. За допомогою системи "Золотий щит" влада Китаю контролює доступ в інтернет і блокує контент певних веб-сайтів: Facebook (заборонений після заворушень в Урумчі у 2009 році), Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube – все в чорному списку, а філія компанії Google у Китаї строго обмежена.
Куба
Інтернет з'явився на Кубі ще в кінці 90-х років, але загальнодоступним так і не став. Монополістом у цій галузі залишається кубинська державна телекомунікаційна компанія ETECSA, заснована у 1994 році. Доступ до Wi-Fi можна отримати в інтернет-кафе, але для більшості кубинців це занадто дорого. Щоб скористатися мобільним інтернетом в спеціально відведених місцях чи Wi-Fi в готелях, потрібно купити скретч-карту. Правда, паролі на картах легко стираються, якщо занадто сильно дряпати, а придбані хвилини завжди вичерпуються раніше, ніж повинні були.
Іран
Уряд Ірану регулює швидкість передачі даних, щоб уповільнити завантаження і обмежити користування інтернетом. Це відбувається напередодні виборів і під час політичних потрясінь на кшталт арабської весни 2011 року. Під'єднання до інтернету має близько половина населення Ірану, в основному це жителі міст. Багаті іранці використовують VPN для обходу цензури популярних соціальних мереж і новинних сайтів.
Північна Корея
Інтернет строго контролюється і в Північній Кореї. Доступ до мережі надається тільки за наявності спеціального державного дозволу, яким користується лише невелика група еліти. Іноземці можуть здійснювати міжнародні телефонні дзвінки та виходити в інтернет тільки за допомогою міжнародної USIM-карти. Її можна придбати в аеропорту і в кількох інших місцях за вельми нескромні 200-250 євро.
Туркменістан
Кількість місць у Туркменістані, де ви зможете отримати доступ до Інтернету, продовжує зменшуватися. Крім гірських ландшафтів, які блокують сигнал, за відсутність покриття відповідальні також політичні діячі Туркменістану. Система комунікацій контролюється державою, більшість додатків для соціальних мереж заблоковані. Тарифи на роумінг для іноземних користувачів дуже високі, хоча в деяких п'ятизіркових готелях все ж є швидкий Wi-Fi.
Читайте також: Найбарвистіші місця Європи: яскраві кадри
-
21:23Як відновитися після важких тренувань: прості поради
-
21:0011 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:29Huawei розповів про можливості камер майбутнього Mate 30 Pro
-
20:13У Tesla з'явиться батарея з рекордним ресурсом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:10iPhone 11 онлайн трансляція: дивитись презентацію нових смартфонів від Apple
-
19:59Один з головних мемів року користувачі мережі перенесли в реальне життя: кумедні фото
-
19:43Названо найкориснішу рибу для щоденного раціону
-
19:29Названо головний колір 2020 року
-
19:13ZMI представила бюджетну і надзвичайно компактну зарядку для смартфонів
-
18:58Віка з НеАнгелів розбурхала мережу пікантним знімком в бікіні
-
18:43Засновник Alibaba мільярдер Джек Ма покинув пост глави компанії
-
18:30Comic Con Ukraine 2019 доведе, що допомагати іншим – весело: 5 соціальних ініціатив фесту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:21Перший кнопкодав: названо ім'я порушника у Верховній Раді 9-го скликання (відеофакт)
-
18:14BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото
-
18:05Гороскоп на 11 вересня 2019: Овнів і Скорпіонів чекає успіх
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
17:54Land Rover показав відроджений ефектний Defender
-
17:4395-річні двійнята розкрили секрет довголіття: ви будете вражені
-
17:30Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото
-
17:25В Антарктиді вперше в історії пройде марш за тварин
-
17:12Туристи назвали місця, які їх найбільше лякають у готельних номерах
-
16:54У NASA показали знімок з чотирма штормами на Землі
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я