Названо останні місця на Землі, де майже немає інтернету

У деяких країнах відсутність зв'язку – проблема прав людини. Для мандрівника побувати в подібних місцях – один з небагатьох способів отримати інтернет-детокс. Тому, якщо вам обридли соцмережі – відправляйтесь в одну з цих місцин!

За останніми даними GlobalWebIndex, в середньому люди користуються інтернетом по 6 годин на день – майже стільки ж часу йде на сон. Онлайн-спокус уникнути все важче: скористатися інтернетом можна і в літаку (за окрему плату, зрозуміло), і в горах, і в пустелі. Проте, у світі залишилися країни, де доступ до мережі обмежений.

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Гренландія

Гренландська Рада з туризму позиціонує країну як місце, де можна від'єднатися від Всесвітньої павутини та зосередиться на спогляданні прекрасної природи. Звичайно, в місцях компактного проживання людей у Гренландії у всіх є доступ до інтернету, проте не варто забувати, що це величезна, частково покрита льодами територія, де залишилося багато місць без покриття. Як наголошується на порталі Visitgreenland.com, платний доступ до Wi-Fi можна отримати в більшості міст, "хоча і за вищою ціною, ніж ви, ймовірно, звикли".

Китай

Попри те, що інтернет-користувачів у Китаї більше, ніж в будь-якій іншій країні світу, цензура в державі – екстремальна. За допомогою системи "Золотий щит" влада Китаю контролює доступ в інтернет і блокує контент певних веб-сайтів: Facebook (заборонений після заворушень в Урумчі у 2009 році), Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube – все в чорному списку, а філія компанії Google у Китаї строго обмежена.

Популярні соцмережі у Китаї заборонені

Куба

Інтернет з'явився на Кубі ще в кінці 90-х років, але загальнодоступним так і не став. Монополістом у цій галузі залишається кубинська державна телекомунікаційна компанія ETECSA, заснована у 1994 році. Доступ до Wi-Fi можна отримати в інтернет-кафе, але для більшості кубинців це занадто дорого. Щоб скористатися мобільним інтернетом в спеціально відведених місцях чи Wi-Fi в готелях, потрібно купити скретч-карту. Правда, паролі на картах легко стираються, якщо занадто сильно дряпати, а придбані хвилини завжди вичерпуються раніше, ніж повинні були.

Іран

Уряд Ірану регулює швидкість передачі даних, щоб уповільнити завантаження і обмежити користування інтернетом. Це відбувається напередодні виборів і під час політичних потрясінь на кшталт арабської весни 2011 року. Під'єднання до інтернету має близько половина населення Ірану, в основному це жителі міст. Багаті іранці використовують VPN для обходу цензури популярних соціальних мереж і новинних сайтів.

В Ірані доведеться користуватися VPN

Північна Корея

Інтернет строго контролюється і в Північній Кореї. Доступ до мережі надається тільки за наявності спеціального державного дозволу, яким користується лише невелика група еліти. Іноземці можуть здійснювати міжнародні телефонні дзвінки та виходити в інтернет тільки за допомогою міжнародної USIM-карти. Її можна придбати в аеропорту і в кількох інших місцях за вельми нескромні 200-250 євро.

Туркменістан

Кількість місць у Туркменістані, де ви зможете отримати доступ до Інтернету, продовжує зменшуватися. Крім гірських ландшафтів, які блокують сигнал, за відсутність покриття відповідальні також політичні діячі Туркменістану. Система комунікацій контролюється державою, більшість додатків для соціальних мереж заблоковані. Тарифи на роумінг для іноземних користувачів дуже високі, хоча в деяких п'ятизіркових готелях все ж є швидкий Wi-Fi.

У Туркменістані доступ до мережі суттєво обмежений

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