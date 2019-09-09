Найбарвистіші місця Європи: яскраві кадри

У той час, як багато туристів знайомі зі знаковими пам'ятками Європи – Біг Беном, Пізанською вежею – не всі знають, що континент є прихистком і для деяких найяскравіших місць у світі.

Так, Іспанія і Румунія, наприклад, пропонують яскраву архітектуру, яка приваблює туристів з усього світу. Польща, Італія і Франція також є домом для яскравих місць, які більше ніде не знайти. Погляньте на деякі з найяскравіших місць в Європі!

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Чінкве-Терре – скупчення з п'яти невеликих селищ уздовж узбережжя Італійської Рив'єри. Це також світова спадщина ЮНЕСКО і популярний туристичний напрям завдяки своїм барвистим будівлям.

Небо Тромсе. Утворюється під час поривів заряджених частинок, звільнених від сонця, які стикаються з газоподібними частками в магнітному полі Землі.

Річка, яка знаходиться в іспанському місті Мінас-де-Ріотінто, відома своїми іржаво-червоними відтінками червоного і помаранчевого. Відтінки можна віднести до більш ніж 5000-річного видобутку корисних копалин в річці, а також до заліза, розчиненого за ці роки.

Залип'я. Село на південному сході Польщі. Жителі почали малювати квіткові візерунки на своїх дерев'яних будинках понад 100 років тому.

Багато яскраво забарвлених структур можна знайти і в центрі міста Кінсейл, яке заповнене всім, від магазинів до художніх галерей.

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