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Найбарвистіші місця Європи: яскраві кадри

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Вроцлав - фото 1
Вроцлав / twitter

У той час, як багато туристів знайомі зі знаковими пам'ятками Європи – Біг Беном, Пізанською вежею – не всі знають, що континент є прихистком і для деяких найяскравіших місць у світі.

Так, Іспанія і Румунія, наприклад, пропонують яскраву архітектуру, яка приваблює туристів з усього світу. Польща, Італія і Франція також є домом для яскравих місць, які більше ніде не знайти. Погляньте на деякі з найяскравіших місць в Європі!

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Чінкве-Терре – скупчення з п'яти невеликих селищ уздовж узбережжя Італійської Рив'єри. Це також світова спадщина ЮНЕСКО і популярний туристичний напрям завдяки своїм барвистим будівлям.

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Небо Тромсе. Утворюється під час поривів заряджених частинок, звільнених від сонця, які стикаються з газоподібними частками в магнітному полі Землі.

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Річка, яка знаходиться в іспанському місті Мінас-де-Ріотінто, відома своїми іржаво-червоними відтінками червоного і помаранчевого. Відтінки можна віднести до більш ніж 5000-річного видобутку корисних копалин в річці, а також до заліза, розчиненого за ці роки.

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Залип'я. Село на південному сході Польщі. Жителі почали малювати квіткові візерунки на своїх дерев'яних будинках понад 100 років тому.

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Багато яскраво забарвлених структур можна знайти і в центрі міста Кінсейл, яке заповнене всім, від магазинів до художніх галерей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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