Названо найкращі країни для екотуризму

У мережі з'явився свіжий рейтинг Global Wildlife Travel Index. До нього увійшли 107 країн світу, розсортовані у залежності від того, наскільки хороші умови екотуризму забезпечували вони у 2019 році. Рейтинг очолила Фінляндія.

Головними критеріями "екологічності" країни стали кількість національних парків, біорізноманіття, зусилля держави зі збереження природи, ризик зникнення представників флори та фауни, занесених до Червоної книги.

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Фінляндія вибилася в лідери завдяки різноманітності видів тварин і рослин, дивним пейзажам, активному просуванню екологічно відповідального стилю життя. Ліс покриває понад 73% території країни, тут створено 39 нацпарків.

Обожнюєте природу? Відправляйтесь у Фінляндію

Топ-20 країн для екотуризму у 2019 році:

1. Фінляндія

2. Швеція

3. Бразилія

4. Канада

5. США

6. Норвегія

7. Іспанія

8. Німеччина

9. Польща

10. Словенія

11. Італія

12. Венесуела

13. Словаччина

14. Росія

15. Франція

16. Австралія

17. Коста-Ріка

18. Латвія

19. Естонія

20. Швейцарія

Тому, якщо ви любите екологічний туризм – відправляйтесь в одну з цих країн.

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